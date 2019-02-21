Daimler не знає, звідки у Кім Чен Ина його люксові лімузини

У концерні Daimler не можуть пояснити те, яким чином лідер КНДР Кім Чен Ин отримав лімузини німецького виробництва. Про це представниця концерну Зільке Мокерт (Silke Mockert) заявила у п'ятницю, 26 квітня.

"Ми не знаємо, як ці автомобілі були доставлені в Північну Корею", - запевнила Мокерт. За її словами, Daimler не веде жодних справ у КНДР вже протягом 15 років. Також представниця компанії додала, що експорт продукції згідно з нормами законодавства є для концерну "головним принципом відповідальної підприємницької діяльності".

"Аби не дозволити поставок до Північної Кореї або в будь-які її посольства в світі, Daimler реалізує спеціальний процес контролю над експортом. Продаж автомобілів третьою стороною, особливо старих автомобілів, не контролюється нами і не входить до нашої зони відповідальності", - додала представниця Daimler.

Кім Чен Ин вже неодноразово користувався броньованими лімузинами виробництва концерну - Mercedes Maybach S600 Pullman Guard і Mercedes Maybach S62 - на різноманітних самітах. Так, на подібному автомобілі він пересувався під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня, а раніше їх бачили під час самітів з Дональдом Трампом у Сінгапурі та Ханої.

Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН, експорт до КНДР предметів розкоші, зокрема й люксових авто, заборонений.

Нагадаємо, що в четвер, 25 квітня Кім Чен Ин зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч у форматі в російському місті Владивостоку "віч-на-віч" тривала майже дві години.

Перед зустріччю північнокорейський лідер висловив сподівання, що за допомогою цих переговорів з Володимиром Путіним вдасться врегулювати ситуацію на Корейському півострові.

Після зустрічі російський президент Володимир Путін заявив, що задоволений підсумками переговорів, під час яких ішлося про денуклеаризацію, санкції Ради Безпеки ООН і відносини Пхеньяна та Вашингтона. Він також зазначив, що до мети досягнення денуклеаризації Корейського півострова необхідно рухатися поступово, а КНДР потрібні гарантії безпеки. За словами Путіна, північнокорейський лідер Кім Чен Ин поділяє позицію щодо нерозповсюдження на планеті ядерної зброї.