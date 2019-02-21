 Daimler не знає, звідки у Кім Чен Ина його люксові лімузини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2019

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Новини

Daimler не знає, звідки у Кім Чен Ина його люксові лімузини

У концерні Daimler не можуть пояснити, як у Кім Чен Ина опинилися лімузини його виробництва. Їхнє постачання до КНДР заборонено санкціями ООН.

Охоронці супроводжують Mercedes Кім Чен Ина після переговорів із президентом Південної Кореї

Охоронці супроводжують Mercedes Кім Чен Ина після переговорів із президентом Південної Кореї (фото з архіву)

У концерні Daimler не можуть пояснити те, яким чином лідер КНДР Кім Чен Ин отримав лімузини німецького виробництва. Про це представниця концерну Зільке Мокерт (Silke Mockert) заявила у п'ятницю, 26 квітня.

"Ми не знаємо, як ці автомобілі були доставлені в Північну Корею", - запевнила Мокерт. За її словами, Daimler не веде жодних справ у КНДР вже протягом 15 років. Також представниця компанії додала, що експорт продукції згідно з нормами законодавства є для концерну "головним принципом відповідальної підприємницької діяльності".

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"Аби не дозволити поставок до Північної Кореї або в будь-які її посольства в світі, Daimler реалізує спеціальний процес контролю над експортом. Продаж автомобілів третьою стороною, особливо старих автомобілів, не контролюється нами і не входить до нашої зони відповідальності", - додала представниця Daimler.

Кім Чен Ин вже неодноразово користувався броньованими лімузинами виробництва концерну - Mercedes Maybach S600 Pullman Guard і Mercedes Maybach S62 - на різноманітних самітах. Так, на подібному автомобілі він пересувався під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня, а раніше їх бачили під час самітів з Дональдом Трампом у Сінгапурі та Ханої.

Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН, експорт до КНДР предметів розкоші, зокрема й люксових авто, заборонений.

Нагадаємо, що в четвер, 25 квітня Кім Чен Ин зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч у форматі в російському місті Владивостоку "віч-на-віч" тривала майже дві години.

Перед зустріччю північнокорейський лідер висловив сподівання, що за допомогою цих переговорів з Володимиром Путіним вдасться врегулювати ситуацію на Корейському півострові.

Після зустрічі російський президент Володимир Путін заявив, що задоволений підсумками переговорів, під час яких ішлося про денуклеаризацію, санкції Ради Безпеки ООН і відносини Пхеньяна та Вашингтона. Він також зазначив, що до мети досягнення денуклеаризації Корейського півострова необхідно рухатися поступово, а КНДР потрібні гарантії безпеки. За словами Путіна, північнокорейський лідер Кім Чен Ин поділяє позицію щодо нерозповсюдження на планеті ядерної зброї. 

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