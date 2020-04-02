 COVID-19: Єврокомісія запропонувала нові заходи для підтримки економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2020

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COVID-19: Єврокомісія запропонувала нові заходи для підтримки економіки

Єврокомісія представила другий пакет заходів для підтримки економіки країн ЄС під час пандемії коронавірусу. Йдеться, зокрема, про 100 мільярдів євро на збереження робочих місць.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Європейська Комісія запропонувала другий пакет заходів для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 та її наслідками для економіки. Їх у четвер, 2 квітня, представила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на пресконференції в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Під час коронавірусної кризи допоможуть лише найсильніші заходи. Ми повинні використати всі наявні у нас засоби. Кожний євро, наявний у бюджеті ЄС, буде спрямовано на це (…) Ми мобілізуємо 100 мільярдів євро для того, аби зберегти робочі місця людям", - заявила фон дер Ляєн.

Як у ЄС хочуть зберігати робочі місця

Через карантин та інші обмеження, запроваджені для стримування поширення коронавірусу, багатьом підприємствам довелося скорочувати робочий час своїх працівників або ж взагалі призупиняти свою діяльність. Ці 100 мільярдів євро Єврокомісія планує спрямувати на те, аби ці робочі місця не були цілковито втрачені.

Йдеться про ініціативу SURE, спрямовану на підтримку схем неповного робочого дня. А саме: ЄС надаватиме державам-членам кредити на вигідних умовах. З цих коштів уряди оплачуватимуть працівникам ті години роботи, в які вони не працювали через пандемію. Для приватних підприємців і фрілансерів також передбачена підтримка.

Ці 100 мільярдів євро Єврокомісія залучить на фінансових ринках. Щоправда, з них 25 мільярдів повинні будуть надати країни ЄС. "Таким чином, держави-члени ЄС зможуть скористатися надійним кредитним рейтингом Євросоюзу та низькими відсотками позик", - наголошують у Єврокомісії.

Підтримка охорони здоров'я

Друга ініціатива - це інструмент підтримки систем охорони здоров'я країн ЄС. На це пропонується спрямувати три мільярди євро з нинішнього бюджету Євросоюзу на 2014-2020 роки. За ці кошти Єврокомісія має намір закупити засоби індивідуального захисту, як-от маски і респіратори, та надавати їх тим країнам ЄС, які їх найбільше потребують. Також вона має намір координувати та фінансувати транспортування пацієнтів і медичного обладнання між країнами ЄС. Крім того, йдеться і про спорудження мобільних польових госпіталів.

У ЄС уже вирішили перенаправити 37 мільярдів євро  структурних фондів на підтримку регіонів, найбільш уражених пандемією. Тепер Єврокомісія пропонує те саме зробити з рештою коштів, які залишилися у цих фондах з бюджету на 2014-2020 роки.

Для набуття чинності ці пропозиції ще повинні затвердити Рада міністрів країн ЄС і Європарламент.

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