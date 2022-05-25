ФРН скасувала більшість коронавірусних обмежень для в'їзду до країни

Влада Німеччини скасовує коронавірусні обмеження для німців та іноземців, які бажають в'їхати до ФРН. З 1 червня від приїжджих більше не вимагатимуть дотримання правила 3G ("перехворів", "щеплений", "протестований"). Таке рішення уряд країни ухвалив у середу, 25 травня, у новому документі про в'їзд до Німеччини в період пандемії. Раніше, відповідно до правила 3G, усі старші 12 років, повинні були мати при собі сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесене захворювання COVID-19 або ж негативний тест на коронавірус, зроблений протягом останньої доби.

Згідно з рішенням уряду, послаблення правил для в'їзду діятиме з 1 червня по 31 серпня. Влада допускає, що восени знову можуть ввести обмеження у разі початку нової хвилі пандемії.

У Німеччині визнають вакцини, допущені ВООЗ

Нинішнє правило не поширюється на тих, хто в'їжджає з так званих "регіонів поширення варіантів коронавірусу". Вони, як і раніше, прибувши до Німеччини, мають провести 14 днів у самоізоляції, незалежно від наявності у них щеплень чи перенесеної хвороби. Проте, як зазначає агентство dpa, нині жодна країна у світі не вважається таким регіоном.

Згідно з новою ухвалою для в'їзду до ФРН будуть визнавати щеплення від коронавірусу, зроблені вакцинами не лише зареєстрованими в ЄС, а й тими, які допустила Всесвітня організація охорони здоров'я.

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