COVID-19: у ФРН від початку пандемії зафіксовано 4 мільйони випадків інфікування

Число офіційно зареєстрованих від початку пандемії випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищило чотири мільйони. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на ранок 5 вересня, у країні з початку пандемії було виявлено 4 005 641 випадок. За останню добу було зафіксовано 10 453 випадки зараження.

Кількість померлих від наслідків коронавірусу за добу зросла на 21, до 92 346. Середня по Німеччині кількість нових інфікувань за останні сім днів збільшилося до 83,1 на 100 тисяч населення. Цей показник до кінця червня був вирішальним для посилення або ослаблення протикоронавірусних заходів.

Число госпіталізацій - визначальний фактор

У зв'язку з досягнутим за останні місяці значним прогресом у вакцинації в Німеччині різко знизилося число пацієнтів з коронавірусів в лікарнях і кількість смертей від наслідків інфекції, тому в майбутньому планується зважати насамперед на число госпіталізацій. Цей показник був актуалізований RKI 3 вересня і склав в середньому по Німеччині 1,83 випадка госпіталізації з COVID-19 на 100 тисяч жителів за останні сім днів.

При цьому поки не визначено критичне значення показника госпіталізацій, при якому передбачається знову посилювати обмежувальні заходи. Досі максимальне значення було зафіксовано в кінці грудня 2020 року і становило 15,5 випадка госпіталізацій на 100 тисяч жителів Німеччини за сім днів.

У ФРН повністю вакцинували 61 відсоток жителів

За останніми даними, повну вакцинацію від коронавірусу пройшли 50,8 мільйона жителів Німеччини (61 відсоток населення країни). При цьому одну дозу вакцини отримали 54,5 мільйона людей (65,6 відсотка населення).

Зараз в ФРН допущені до застосування вакцини від коронавірусу для дорослих і підлітків з 12 років.