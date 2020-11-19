 COVID-19: У США екстрено зареєстрували препарат на основі антитіл | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2020

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COVID-19: У США екстрено зареєстрували препарат на основі антитіл

Препарат проти коронавірусу REGN-COV2 - це коктейль з двох видів моноклональних антитіл. Цим препаратом лікували Дональда Трампа.

Дослідження препарату від коронавірусу на основі антитіл від компанії Regeneron Pharmaceuticals

Дослідження препарату від коронавірусу на основі антитіл від компанії Regeneron Pharmaceuticals

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в суботу, 21 листопада, екстрено зареєструвало препарат проти коронавірусу REGN-COV2 виробництва компанії Regeneron Pharmaceuticals.

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Ці ліки є своєрідним "коктейлем" з двох видів моноклональних антитіл, які є копіями антитіл, що створює людський організм для боротьби з інфекціями. Після потрапляння в організм інфікованої особи ці два антитіла мають перешкоджати проникненню коронавірусу в клітини людини.

Американські лікарі можуть лікувати цим препаратом пацієнтів від 12 років, які мають хронічні захворювання і ризикують зіткнутися із ускладненнями COVID-19.

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При цьому у FDA уточнили, що цей препарат не авторизований для лікування людей з COVID-19, які потребують кисневої терапії, зауважує інформагенція Reuters.

FDA зареєструвало медикамент за підсумками клінічних випробувань за участю 799 дорослих добровольців з легкими та середніми симптомами COVID-19, заначає агентство dpa. За даними видання The New York Times, уряд США виділив 500 мільйонів  доларів біотехнологічній компанії Regeneron на розробку REGN-COV2.

Компанія повідомила, що перші 300 тисяч доз препарату нададуть лікарням за рахунок федерального уряду. Утім лікарні зможуть стягувати гроші з пацієнтів, які бажають лікуватися саме цим препаратом, підкреслюється в документі.

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Коли коктейль з антитіл дає найбільший ефект

У компанії Regeneron відзначають, що найбільший ефект від препарату досягається, якщо почати застосовувати його незабаром після отримання діагнозу в умовах, коли у пацієнтів ще не виробилися власні антитіла, а концентрація вірусу в організмі є високою.

Наразі клінічні випробування препарату REGN-COV2 ще не закінчилися. У жовтні препарат REGN-COV2 використовували для лікування від COVID-19 президента США Дональда Трампа. Сам політик заявив тоді в Twitter, що відчув себе краще відразу ж після прийняття ліків. 

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