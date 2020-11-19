COVID-19: У США екстрено зареєстрували препарат на основі антитіл

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в суботу, 21 листопада, екстрено зареєструвало препарат проти коронавірусу REGN-COV2 виробництва компанії Regeneron Pharmaceuticals.

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Ці ліки є своєрідним "коктейлем" з двох видів моноклональних антитіл, які є копіями антитіл, що створює людський організм для боротьби з інфекціями. Після потрапляння в організм інфікованої особи ці два антитіла мають перешкоджати проникненню коронавірусу в клітини людини.

Американські лікарі можуть лікувати цим препаратом пацієнтів від 12 років, які мають хронічні захворювання і ризикують зіткнутися із ускладненнями COVID-19.

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При цьому у FDA уточнили, що цей препарат не авторизований для лікування людей з COVID-19, які потребують кисневої терапії, зауважує інформагенція Reuters.

FDA зареєструвало медикамент за підсумками клінічних випробувань за участю 799 дорослих добровольців з легкими та середніми симптомами COVID-19, заначає агентство dpa. За даними видання The New York Times, уряд США виділив 500 мільйонів доларів біотехнологічній компанії Regeneron на розробку REGN-COV2.

Компанія повідомила, що перші 300 тисяч доз препарату нададуть лікарням за рахунок федерального уряду. Утім лікарні зможуть стягувати гроші з пацієнтів, які бажають лікуватися саме цим препаратом, підкреслюється в документі.

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Коли коктейль з антитіл дає найбільший ефект

У компанії Regeneron відзначають, що найбільший ефект від препарату досягається, якщо почати застосовувати його незабаром після отримання діагнозу в умовах, коли у пацієнтів ще не виробилися власні антитіла, а концентрація вірусу в організмі є високою.

Наразі клінічні випробування препарату REGN-COV2 ще не закінчилися. У жовтні препарат REGN-COV2 використовували для лікування від COVID-19 президента США Дональда Трампа. Сам політик заявив тоді в Twitter, що відчув себе краще відразу ж після прийняття ліків.