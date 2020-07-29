 COVID-19: У Парижі хочуть зобов′язати носити маски просто неба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2020

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Новини

COVID-19: У Парижі хочуть зобов'язати носити маски просто неба

Носіння масок може стати обов'язковим на набережній Сени, в парках та у громадських місцях, де багато черг, передає видання Le Monde. Мерка Парижа Анн Ідальго звернеться для цього до префектури міста.

Маски можуть стати обов'язковими на вулицях Парижа

Маски можуть стати обов'язковими на вулицях Парижа

У Парижі в низці громадських місць просто неба хочуть запровадити обов'язкове носіння захисних масок для запобігання поширенню коронавірусу, повідомила у вівторок, 4 серпня, французька газета Le Monde. Минулого тижня уряд країни дозволив органам місцевого самоврядування вимагати обов'язкового носіння масок надворі.

Мерка столиці Анн Ідальго має намір офіційно звернутися до префектури Парижа з проханням запровадити цей обов'язок, передає видання. "Носити маску некомфортно, особливо, коли спекотно, але це справді необхідний жест, коли епідемія знову посилюється", - заявила заступниця мерки Парижа з питань охорони здоров'я Анн Суйрі.

Маски будуть обов'язковими на торговельних вулицях, відкритих продовольчих ринках, набережній Сени, в парках та садах, а також в усіх місцях, де збираються черги. Поки перелік громадських місць остаточно не закріплений. Така саме вимога раніше була запроваджена в Ліллі, Ніцці та Тулузі, повідомляє агенція Reuters.

Раніше у Франції визнали обов'язковим носіння масок у магазинах і громадських приміщеннях. Порушення цього правила загрожує штрафом у 135 євро.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), у Франції станом на 4 серпня було зафіксовано понад 228 тисяч інфікування коронавірусом, від хвороби COVID-19 померли понад 30 тисяч людей.

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