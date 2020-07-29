COVID-19: У Парижі хочуть зобов'язати носити маски просто неба

У Парижі в низці громадських місць просто неба хочуть запровадити обов'язкове носіння захисних масок для запобігання поширенню коронавірусу, повідомила у вівторок, 4 серпня, французька газета Le Monde. Минулого тижня уряд країни дозволив органам місцевого самоврядування вимагати обов'язкового носіння масок надворі.

Мерка столиці Анн Ідальго має намір офіційно звернутися до префектури Парижа з проханням запровадити цей обов'язок, передає видання. "Носити маску некомфортно, особливо, коли спекотно, але це справді необхідний жест, коли епідемія знову посилюється", - заявила заступниця мерки Парижа з питань охорони здоров'я Анн Суйрі.

Маски будуть обов'язковими на торговельних вулицях, відкритих продовольчих ринках, набережній Сени, в парках та садах, а також в усіх місцях, де збираються черги. Поки перелік громадських місць остаточно не закріплений. Така саме вимога раніше була запроваджена в Ліллі, Ніцці та Тулузі, повідомляє агенція Reuters.

Раніше у Франції визнали обов'язковим носіння масок у магазинах і громадських приміщеннях. Порушення цього правила загрожує штрафом у 135 євро.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), у Франції станом на 4 серпня було зафіксовано понад 228 тисяч інфікування коронавірусом, від хвороби COVID-19 померли понад 30 тисяч людей.