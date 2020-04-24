COVID-19: наскільки надійними є тести на антитіла проти коронавірусу

В Україні найближчим часом планують збільшити кількість тестувань на коронавірус за допомогою полімерної ланцюгової реакції (ПЛР) до вісім-десять тисяч на добу. Про це в понеділок, 27 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу в Києві. Нині на добу, за словами Степанова, проводиться до шести тисяч таких тестувань.

Водночас, як заявив український міністр, вже цього тижня МОЗ України планує проводити консультації щодо масового тестування за допомогою іншої технології - імунноферментного аналізу (ІФА), призначеного радше для професійного використання у лабораторії.

Очільник МОЗ України Максим Степанов

Різниця у тестах

ПЛР-тести фіксують присутність самого вірусу або його ДНК в організмі людини. Зразок матеріалу лаборанти беруть зі слизової оболонки носа людини. У МОЗ їх називають "золотим стандартом".

Ще один метод - експрес-тест, доступний тепер у багатьох аптеках. Він проводиться через забір крові пацієнта, але результати не завжди є точними. До того ж, деяких з таких тестів можуть бути просто бракованими. Уряд Індії навіть скасував замовлення великої партії таких китайських експрес-тестів та звинуватив Пекін у "безвідповідальності", пишуть інформагенції у вівторок, 28 квітня.

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ІФА-тестування на антитіла робиться на основі імуноферментного аналізу. За оцінками експертів, тест за ІФА-технологією є точнішим у порівнянні з експрес-тестами і надає вищу достовірність результату. Він визначає те, чи мала людина контакт з інфекцією. Тоді тест має показати наявність антитіл в організмі людини. Такі тести не призначені для діагностики захворювання з першого дня. "ІФА-тести виявляють антитіла в крові людини, що перехворіла на COVID-19. Це важливо, адже, порівнюючи з іншими подібними захворюваннями, ми маємо підстави вважати, що якщо в людини є антитіла, то у неї є імунітет на захворювання", - сказав Степанов.

ВООЗ: Даних ще недостатньо

Натомість щодо імунітету до COVID-19 залишається чимало відкритих запитань. У кількох країнах світу, зокрема: у Великобританії, США та Франції із початком епідемії дискутували про можливість запровадження так званих "імунних паспортів". Ідея проста: якщо результат ІФА-тесту покаже наявність антитіл, то можна вважати, що людина вже перехворіла коронавірусом і в її організмі виробився імунітет. Однак наразі лише одна країна у світі - Чилі - офіційно оголосила про плани видачі "імунних паспортів" громадянам після проходження тестів на наявність антитіл.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) застерігають від того, щоби покладаючись на тести із наявністю антитіл в організмі людини однозначно стверджувати про імунітет. "На даному етапі пандемії недостатньо даних про ефективність антитіл-опосередкованого імунітету, - попереджають у ВООЗ, - Люди, які вважають, що у них імунітет до коронавірусу, тому що вони отримали позитивний результат тесту, можуть ігнорувати рекомендації громадської охорони здоров’я. Таким чином, використання таких сертифікатів може збільшити ризики подальшої передачі інфекції".

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З Китаю та Південної Кореї останніми тижнями надходили повідомлення про пацієнтів, які видужали від хвороби, однак повторні тести знову підтвердили у них позитивний діагноз. Учені наразі не можуть точно пояснити цей феномен. Згідно з однією з гіпотез, яку озвучив керівник Корейського центру з контролю над захворюваннями Чон Юн Кьон, ідеться не про повторне зараження, а про здатність вірусу до "реактивації" в організмі.

Недоліки тестів на антитіла

Авторитетний німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) з берлінської клініки Шаріте звертає увагу на ще один недолік тестів на антитіла. За його словами, часто вони дають хибний позитивний результат, якщо пацієнт хворів іншою, ніж Sars-CoV-2, формою застудливого коронавірусу. Дростен погоджується із застереженнями ВООЗ про потенційну небезпеку такого сценарію: людина, отримавши хибне підтвердження на наявність антитіл, може сміливо нехтувати приписами і рекомендаціями медиків та підхопити COVID-19.

Маттіас Орт (Matthias Orth) з Асоціації німецьких лабораторних лікарів (BDL) додає, що зараз жоден лікар не може гарантувати пацієнту те, що його організм виробив імунітет до COVID-19. "Ще зарано про це говорити", - каже спеціаліст.

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Очільник МОЗ України, своєю чергою, повідомив, що у відомстві ще обов'язково проконсультуються із ВООЗ та науковцями Національної академії наук України щодо застосування ІФА-тестів. Поки ж "золотим стандартом", за словами Максима Степанова, залишається ПЛР-тестування.

Водночас існують і сумніви щодо цього "золотого стандарту". Так, у військовому шпиталі Харкова дев’ятеро медиків, у яких ПЛР-тести підтвердили позитивний результат на COVID-19, попросили відправити їхні аналізи на перевірку. Як повідомляють українські ЗМІ, повторне лабораторне ПЛР-дослідження, яке робили вже у Києві, дало протилежний результат і показало, що п'ятеро лікарів коронавірусом не заражені. Пояснень причин протиріччя в аналізах харківських лікарів поки немає.

Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров'я України, станом на ранок 28 квітня у країні зареєстрували загалом 9410 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Зафіксовано найбільшу кількість смертей за добу - 239 осіб померли, 992 пацієнтів одужали.