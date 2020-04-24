 COVID-19: наскільки надійними є тести на антитіла проти коронавірусу | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.04.2020

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Україна

COVID-19: наскільки надійними є тести на антитіла проти коронавірусу

МОЗ України, спираючись на досвід інших країн, планує перевірити доцільність проведення масового тестування на антитіла проти коронавірусу. Що кажуть фахівці ВООЗ та німецькі лікарі?

Тест на антитіла у Південній Кореї

Тест на антитіла у Південній Кореї

В Україні найближчим часом планують збільшити кількість тестувань на коронавірус за допомогою полімерної ланцюгової реакції (ПЛР) до вісім-десять тисяч на добу. Про це в понеділок, 27 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу в Києві. Нині на добу, за словами Степанова, проводиться до шести тисяч таких тестувань.

Водночас, як заявив український міністр, вже цього тижня МОЗ України планує проводити консультації щодо масового тестування за допомогою іншої технології - імунноферментного аналізу (ІФА), призначеного радше для професійного використання у лабораторії.

Очільник МОЗ України Максим Степанов (архівне фото)

Очільник МОЗ України Максим Степанов

Різниця у тестах

ПЛР-тести фіксують присутність самого вірусу або його ДНК в організмі людини. Зразок матеріалу лаборанти беруть зі слизової оболонки носа людини. У МОЗ їх називають "золотим стандартом".

Ще один метод - експрес-тест, доступний тепер у багатьох аптеках. Він проводиться через забір крові пацієнта, але результати не завжди є точними. До того ж, деяких з таких тестів можуть бути просто бракованими. Уряд Індії навіть скасував замовлення великої партії таких китайських експрес-тестів та звинуватив Пекін у "безвідповідальності", пишуть інформагенції у вівторок, 28 квітня.

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ІФА-тестування на антитіла робиться на основі імуноферментного аналізу. За оцінками експертів, тест за ІФА-технологією є точнішим у порівнянні з експрес-тестами і надає вищу достовірність результату. Він визначає те, чи мала людина контакт з інфекцією. Тоді тест має показати наявність антитіл в організмі людини. Такі тести не призначені для діагностики захворювання з першого дня. "ІФА-тести виявляють антитіла в крові людини, що перехворіла на COVID-19. Це важливо, адже, порівнюючи з іншими подібними захворюваннями, ми маємо підстави вважати, що якщо в людини є антитіла, то у неї є імунітет на захворювання", - сказав Степанов.

ВООЗ: Даних ще недостатньо

Натомість щодо імунітету до COVID-19 залишається чимало відкритих запитань. У кількох країнах світу, зокрема: у Великобританії, США та Франції із початком епідемії дискутували про можливість запровадження так званих "імунних паспортів". Ідея проста: якщо результат ІФА-тесту покаже наявність антитіл, то можна вважати, що людина вже перехворіла коронавірусом і в її організмі виробився імунітет. Однак наразі лише одна країна у світі - Чилі - офіційно оголосила про плани видачі "імунних паспортів" громадянам після проходження тестів на наявність антитіл.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) застерігають від того, щоби покладаючись на тести із наявністю антитіл в організмі людини однозначно стверджувати про імунітет. "На даному етапі пандемії недостатньо даних про ефективність антитіл-опосередкованого імунітету, - попереджають у ВООЗ, - Люди, які вважають, що у них імунітет до коронавірусу, тому що вони отримали позитивний результат тесту, можуть ігнорувати рекомендації громадської охорони здоров’я. Таким чином, використання таких сертифікатів може збільшити ризики подальшої передачі інфекції".

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З Китаю та Південної Кореї останніми тижнями надходили повідомлення про пацієнтів, які видужали від хвороби, однак повторні тести знову підтвердили у них позитивний діагноз. Учені наразі не можуть точно пояснити цей феномен. Згідно з однією з гіпотез, яку озвучив керівник Корейського центру з контролю над захворюваннями Чон Юн Кьон, ідеться не про повторне зараження, а про здатність вірусу до "реактивації" в організмі.

Недоліки тестів на антитіла

Авторитетний німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) з берлінської клініки Шаріте звертає увагу на ще один недолік тестів на антитіла. За його словами, часто вони дають хибний позитивний результат, якщо пацієнт хворів іншою, ніж Sars-CoV-2, формою застудливого коронавірусу. Дростен погоджується із застереженнями ВООЗ про потенційну небезпеку такого сценарію: людина, отримавши хибне підтвердження на наявність антитіл, може сміливо нехтувати приписами і рекомендаціями медиків та підхопити COVID-19.

Маттіас Орт (Matthias Orth) з Асоціації німецьких лабораторних лікарів (BDL) додає, що зараз жоден лікар не може гарантувати пацієнту те, що його організм виробив імунітет до COVID-19. "Ще зарано про це говорити", - каже спеціаліст.

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Очільник МОЗ України, своєю чергою, повідомив, що у відомстві ще обов'язково проконсультуються із ВООЗ та науковцями Національної академії наук України щодо застосування ІФА-тестів. Поки ж "золотим стандартом", за словами Максима Степанова, залишається ПЛР-тестування.

Водночас існують і сумніви щодо цього "золотого стандарту". Так, у військовому шпиталі Харкова дев’ятеро медиків, у яких ПЛР-тести підтвердили позитивний результат на COVID-19, попросили відправити їхні аналізи на перевірку. Як повідомляють українські ЗМІ, повторне лабораторне ПЛР-дослідження, яке робили вже у Києві, дало протилежний результат і показало, що п'ятеро лікарів коронавірусом не заражені. Пояснень причин протиріччя в аналізах харківських лікарів поки немає.

Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров'я України, станом на ранок 28 квітня у країні зареєстрували загалом 9410 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Зафіксовано найбільшу кількість смертей за добу - 239 осіб померли, 992 пацієнтів одужали.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Стадіон? А навіщо!

    Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Запальна музика серед похмурого оточення

    Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Небезпека для тих, хто без балкона

    Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балкон і море

    Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Буденні замальовки

    Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Перукарня на свіжому повітрі

    У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Канал доставки продуктів

    Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Кому балкон, а кому й фітнес-студія

    Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Навіть серйозні заняття спортом не проблема

    Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Що більше, то краще

    А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балконний чорний гумор

    У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.

    Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков


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