COVID-19: в Іспанії посилили масковий режим

Іспанія розширює перелік місць, де потрібно носити захисну маску на обличчі для запобігання поширенню коронавірусу. Починаючи з середи, 31 березня, їх необхідно носити у всіх громадських місцях, всередині або на вулиці, навіть коли може бути збережена безпечна відстань між людьми у щонайменше півтора метра. Ці правила діятимуть "до кінця кризи", заявили в уряді країни.

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Попри те, що нове правило залишає простір для інтерпретації, ЗМІ зазначають що суворе тлумачення означає, що людям доведеться носити маски, навіть коли вони засмагають біля басейну або на пляжі, пише агенція dpa.

Маски можна буде зняти лише для того, щоб поїсти або попити в закладах харчування, для заняття спортом просто неба або під час плавання.

Між тим у багатьох регіонах Іспанії вже було частково посилено масковий режим. Наприклад, на острові Майорка, де досі потрібно було одягати маску навіть на пляжі, але лише за умови, якщо не було можливості дотримуватися мінімальної безпечної відстані між людьми.

Згідно з останніми даними, в Іспанії зафіксували більше 3,3 мільйона інфікувань коронавірусом, з них понад 75 тисяч людей померли. Уряд Іспанії оголосив, що планує щепити від коронавірусу 70 відсотків населення до кінця літа. На сьогодні дві дози вакцини отримали вже близько 2,6 мільйона жителів країни, де проживає близько 47 мільйонів людей.