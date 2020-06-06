COVID-19: Бразилія обмежила доступ до статистики захворюваності

Уряд Бразилії у суботу, 6 червня, припинив оприлюднювати загальну інформацію про кількість інфікованих та жертв COVID-19. Урядовці пішли на цей крок після кількох місяців критики з боку експертів, які стверджують, що статистика Бразилії неповна, а в деяких випадках мають місце маніпуляції, повідомляє агенція АР.

Міністерство охорони здоров'я Бразилії 5 червня закрило доступ до сайту, на якому відомство публікувало щоденні, щотижневі та щомісячні дані про зараження та смертність у бразильських штатах.

Наступного дня міністерство відновило доступ до цього сайту, але даних щодо загальної кількості інфікувань у штатах та загалом у країні вже не було. Тепер на сайті показують лише дані за попередні 24 години.

Того ж дня президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що показник загальної кількості хворих і померлих "не є репрезентативним" для поточної ситуації в країні. Крім того, в оточенні Болсонаро стверджують, що з деяких штатів надходили до міністерства охорони здоров'я дані з перебільшеною кількістю жертв.

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За останню добу уряд Бразилії повідомив про 27 075 нових випадків інфікування коронавірусом та 904 смерті від нього. З їхнім урахуванням всього у країні офіційно зареєстрували 672 846 заражень COVID-19 та 35 930 жертв, свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Бразилія посідає друге місце у світі після США за кількістю інфікованих та третє місце після США та Великобританії за числом жертв коронавірусу.

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