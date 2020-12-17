COVID-19: автовиробники у ЄС продали майже на чверть менше машин у 2020 році

Автовиробники у ЄС продали у 2020 році приблизно на три мільйони автомобілів менше, ніж у 2019 році. Минулорічний спад продажів є найбільшим з моменту початку ведення відповідної статистики у 1990 році.
Виробники автомобілів в ЄС продали у 2020 році майже на чверть менше автомобілів, ніж у 2019 році через пандемію коронавірусу. Обсяг продажів легкових автомобілів у 2020 році скоротився на 23,7 відсотка до 9,9 мільйона автомобілів. Про це у вівторок, 19 січня, повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів ACEA.
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Зазначається, що у 2020 році автовиробники продали приблизно на три мільйони автомобілів менше, ніж у 2019 році. Це - найбільший спад з моменту початку ведення відповідної статистики в 1990 році.
Спад продажів автівок у всіх країнах ЄС був значним. Найбільше зниження зафіксували в Іспанії - 32,3 відсотка. В Італії було зареєстровано на 27,9 відсотка менше нових автомобілів, у Франції - на 25,5 відсотка. У Німеччині, найбільшому європейському ринку, падіння склало 19,1 відсотка. В Асоціації європейських виробників автомобілів очікують, що у 2021 році буде зростання обсягів продажів автівок.
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