COVID-19: автовиробники у ЄС продали майже на чверть менше машин у 2020 році

Виробники автомобілів в ЄС продали у 2020 році майже на чверть менше автомобілів, ніж у 2019 році через пандемію коронавірусу. Обсяг продажів легкових автомобілів у 2020 році скоротився на 23,7 відсотка до 9,9 мільйона автомобілів. Про це у вівторок, 19 січня, повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів ACEA.

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Зазначається, що у 2020 році автовиробники продали приблизно на три мільйони автомобілів менше, ніж у 2019 році. Це - найбільший спад з моменту початку ведення відповідної статистики в 1990 році.

Спад продажів автівок у всіх країнах ЄС був значним. Найбільше зниження зафіксували в Іспанії - 32,3 відсотка. В Італії було зареєстровано на 27,9 відсотка менше нових автомобілів, у Франції - на 25,5 відсотка. У Німеччині, найбільшому європейському ринку, падіння склало 19,1 відсотка. В Асоціації європейських виробників автомобілів очікують, що у 2021 році буде зростання обсягів продажів автівок.

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Дивитись відео 01:07 Поділитись Норвегія стала першою країною в світі, де понад 50% нових машин - електрокари (08.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3nfgt Норвегія стала першою країною в світі, де понад 50% нових машин - електрокари (08.01.2021)