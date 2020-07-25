 COVID-19: Австрія вимагатиме ПЛР-тест від усіх, хто прибуває з 32 країн ризику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2020

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COVID-19: Австрія вимагатиме ПЛР-тест від усіх, хто прибуває з 32 країн ризику

З 27 липня усі, хто прибуває з 32 країн ризику, зможуть в'їхати в Австрію лише з негативним результатом тесту на COVID-19. Громадяни третіх країн, які приїжджають із Шенгенської зони, ще мають пройти 10-денний карантин.

Австрія вимагатиме тест на коронавірус у всіх, хто повертається з країн ризику

Австрія вимагатиме тест на коронавірус у всіх, хто повертається з країн ризику

З 27 липня усі, хто в'їжджають до Австрії із території 32 країн з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом, повинні показати тест на COVID-19 з негативним результатом не старішим за три дні. Якщо такого тесту нема, то ті, хто повертаються до Австрії з країн ризику, повинні зробити його упродовж 48 годин, а до того перебувати на карантині. Медичні довідки більше не приймаються, йдеться у директиві міністерства охорони здоров'я країни, опублікованій у п'ятницю, 24 липня. Ці правила щодо в'їзду після перебування в країнах ризику стосуються австрійців, громадян країн ЄС та Європейського економічного простору, швейцарців, а також тих іноземців, які мають право на проживання в Австрії, зазначає видання der Standard. 

Водночас в'їзд до Австрії продовжує бути забороненим для громадян третіх країн, наприклад з України. Громадяни третіх країн можуть в'їхати до Австрії лише з іншої країни шенгенської зони за наявності негативного ПЛР-тесту, якому менше 72 годин. Після цього такі особи ще мають пройти 10-денний карантин.

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"Українці, які в’їжджають з іншої країни шенгенського простору і які не були останні 14 днів в Україні та інших країнах ризику, повинні пред'явити ПЛР-тест і піти на 10-денний карантин (з підтвердженням місця його проведення). Українці, які мають дозвіл на проживання в Австрії, мають пред'явити негативний тест, не давніший, ніж 72 години", - уточнив посол України в Австрії Олександр Щерба у Facebook.

До визначених Австрією 32 країн і територій з підвищеним ризиком інфікування COVID-19 належать Україна, Білорусь, Молдова, Болгарія, Єгипет, Албанія, Бангладеш, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Чилі, Еквадор, Індія, Індонезія, Іран, Косово, Мексика, Чорногорія, Нігерія, Північна Македонія, Пакистан, Перу, Філіппіни, Португалія, Румунія, Росія, Швеція, Сенегал, Сербія, ПАР, Туреччина, США та провінція Хубей у Китаї.

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Винятки із заборони на в'їзд для громадян третіх країн можуть поширюватися на медперсонал, сезонних працівників та дипломатів. Якщо вони прибули з країни, віднесеної до категорії з підвищеним ризиком, вони також повинні мати ПЛР-тест з негативним результатом, а потім розпочати 10-денний карантин. 

 

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