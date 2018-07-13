 CNN: Підозрювані в отруєнні Скрипалів покинули Великобританію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

CNN: Підозрювані в отруєнні Скрипалів покинули Великобританію

За даними CNN, підозрювані в скоєнні атаки в Солсбері покинули Великобританію комерційним рейсом. Їх виявили за перехопленими повідомленнями і за допомогою програми розпізнавання облич.

Винних в отруєнні Скрипалів досі не впіймали

Винних в отруєнні Скрипалів досі не впіймали

За інформацією телеканалу CNN, підозрювані в отруєнні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії покинули Великобританію комерційним рейсом під вигаданими іменами після скоєння замаху. Цей факт вдалося виявити за сукупністю доказів, зокрема, на підставі перехопленого британською військовою базою на Кіпрі закодованого послання в Москву про вчинену атаку. Про це повідомив телеканал в четвер, 19 липня, з посиланням на поінформоване джерело.

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Двох людей, котрих виявили непритомними в селищі Еймсбері, за даними поліції, отруїли тією ж речовиною, що й Скрипалів. (05.07.2018)

Британський міністр з питань безпеки спростував повідомлення Press Association щодо наявності у поліції даних про осіб, які намагалися отруїти Сергія Скрипаля і його доньку в Солсбері. (19.07.2018)

Куди саме вилетіли з Великобританії підозрювані, не повідомляється. Невідомо також, чи є вони громадянами Росії.

Ідентифікація за технологією розпізнавання обличчя

Ідентифікація підозрюваних була проведена за технологією розпізнавання обличчя. Слідство цілеспрямовано переглянуло відео з камер спостереження за останні місяці з аеропортів Великобританії і з міста Солсбері. За даними CNN, підозрювані є "свіжими обличчями" і досі не були відомі спецслужбам.

При цьому напередодні британський уряд спростував інформацію, яку раніше публікувала інформагенція Press Association про нібито наявність даних у поліції про імовірних отруйників. Міністр внутрішніх справ Бен Уоллес в своєму мікроблозі в Twitter назвав інформацію ЗМІ "дикими спекуляціями".

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