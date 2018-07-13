CNN: Підозрювані в отруєнні Скрипалів покинули Великобританію

За інформацією телеканалу CNN, підозрювані в отруєнні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії покинули Великобританію комерційним рейсом під вигаданими іменами після скоєння замаху. Цей факт вдалося виявити за сукупністю доказів, зокрема, на підставі перехопленого британською військовою базою на Кіпрі закодованого послання в Москву про вчинену атаку. Про це повідомив телеканал в четвер, 19 липня, з посиланням на поінформоване джерело.

Куди саме вилетіли з Великобританії підозрювані, не повідомляється. Невідомо також, чи є вони громадянами Росії.

Ідентифікація за технологією розпізнавання обличчя

Ідентифікація підозрюваних була проведена за технологією розпізнавання обличчя. Слідство цілеспрямовано переглянуло відео з камер спостереження за останні місяці з аеропортів Великобританії і з міста Солсбері. За даними CNN, підозрювані є "свіжими обличчями" і досі не були відомі спецслужбам.

При цьому напередодні британський уряд спростував інформацію, яку раніше публікувала інформагенція Press Association про нібито наявність даних у поліції про імовірних отруйників. Міністр внутрішніх справ Бен Уоллес в своєму мікроблозі в Twitter назвав інформацію ЗМІ "дикими спекуляціями".