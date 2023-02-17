Чи перероблять французьке вино на пальне для автомобілів?

Франція бореться з кризою перевиробництва у виноробстві. Для вирішення проблеми частину виноградників хочуть вирубати, а вино використовувати у випуску парфумерії та палива. Винороби - за, влада вагається.

Франція пишається своїм вином і культурою виноробства - за досягнення у цій сфері давно заслужила визнання у всьому світі. Майже чверть століття тому ЮНЕСКО навіть оголосила виноробний регіон Сент-Емільйон під Бордо об'єктом Світової спадщини. Але зараз у виноградарів південного заходу країни далеко не святковий настрій. Криза перевиробництва серйозно ускладнює розвиток галузі.

З точки зору об'єднань виноградарів, у Франції випускають занадто багато вина, особливо - червоного. Хоча найпрестижніші сорти все ще добре продаються за ціною кілька сотень євро за пляшку заможним покупцям, у середньому та нижньому сегментах виноградарі скаржаться на сильний тиск на ціни.

Виноградарі вважають, що Франція випускає надто багато вина Фото: Olivier Lanrivain/picture alliance

Виноградники мають зникнути

Як реакція на падіння доходів вони хотіли б скоротити пропозицію і вирубати частину виноградників. Навколо Бордо, знаменитого регіону на південному заході країни, можуть зникнути їхні площі розміром із мільйонне німецьке місто Кельн. "Близько 40 тисяч гектарів у регіоні є проблемними", - пояснював винороб Олів'є Метцінгер в інтерв'ю Sud Radio у грудні минулого року.

Незадовго до Різдва Метцінгер разом із колегами вийшов на вулиці, щоб привернути увагу до труднощів виробників вина: "З цими зайвими 40 тисячами гектарів ми маємо або перейти на виробництво інших сортів, або очистити цю площу назавжди".

На південному заході Франції можуть зникнути виноградники площею з місто Кельн Фото: Guillaume Bonnaud/dpa/picture alliance

Нині ведуться переговори з урядом - відмова від 10 тисяч гектарів, тобто майже десять відсотків всієї оброблюваної площі в регіоні, цілком реальна, повідомив DW Крістоф Шато, директор з комунікацій виноградарів Бордо з Міжпрофесійної ради з виноробства (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux). Рішення має бути знайдено до початку сільськогосподарської виставки, яка відбудеться у лютому.

Французи дедалі менше п'ють вина

За даними CIVB, перспективи галузі тривожні. Продаж червоного вина в супермаркетах, на які припадає добра половина загального обсягу продажів, знижуються вже багато років. 2022 року падіння виявилося особливо різким - 15 відсотків, на що, ймовірно, вплинула і висока інфляція. За оцінками CIVB, у найближчі десять років споживання червоного вина у Франції може скоротитись ще на 60 відсотків.

Французи дедалі частіше відмовляються від вина Фото: Herbert Lehmann/picturedesk/picture alliance

Експерти пояснюють ці цифри не в останню чергу культурними змінами в країні: у Франції знижується значення та споживання вина у суспільстві. Якщо раніше келих червоного вина був частиною трапези, то тепер багато французів відмовляються від алкоголю за обіднім столом. Управлінські помилки у галузі та тиск іноземних конкурентів посилили ситуацію.

Вино стає паливом

Пом'якшення наслідків негативних змін є обов'язком влади, вважають виноградарі з регіонів червоного вина Бордо, долина Рони та Лангедок. Разом із Європейським Союзом Франція погодилася виділити виноградарям до 160 мільйонів євро у рамках кампанії з дистиляції вина. Ці гроші мають компенсувати їм продаж 2,5 мільйона гектолітрів вина, переважно червоного, гуральням. Таким чином з ринку має зникнути до двох третин нинішніх його надлишкових обсягів.

Дистильований спирт може бути використаний як паливо на основі біоетанолу Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Дистильований спирт далі може бути використаний у виробництві парфумерії, дезінфікувальних засобів або навіть як паливо на основі біоетанолу. Франція вже має досвід подібного втручання в роботу ринку. Під час локдаунів через пандемію коронавірусу у 2020 році французьке міністерство сільського господарства погодило перегін близько двох мільйонів гектолітрів вина - майже п'ять відсотків його загального річного виробництва в країні. Залежно від походження винограду влада платила тоді виноградарям від 58 до 78 євро за гектолітр.

Структурні зміни у галузі

Проте програма дистиляції чи перегону вина мало що змінить у структурних проблемах галузі, яка дедалі більше залежить від експорту. Постачання до Китаю, які впали під час пандемії, цього року, як очікується, знову зростуть, але чи швидко вони повернуться на докризовий рівень, поки не зрозуміло.

Тому уряд у Парижі також хоче підтримати виноградарів і розробити нову стратегію. У довгостроковій перспективі виноробний сектор Франції має вжити необхідних заходів для адаптації до змін клімату та попиту, попереджає влада.

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Хоча на виноградарство припадає приблизно третина всіх зайнятих у сільському господарстві Франції, його значення для французької економіки знизилося. З 2000 до 2020 року кількість підприємств галузі скоротилася на понад 40 відсотків - до 52 330.

Виноробство на сході Франції процвітає

Тим часом економічний тиск на французьких виноградарів не в усіх регіонах однаковий. Оскільки в Ельзасі на 90 відсотках своїх земель вони вирощують сорти винограду для білих вин, на сході Франції немає проблеми перевиробництва, ділиться Манон Тіжу з місцевої асоціації виноградарів Civa.

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Лише в розпал коронавірусних локдаунів ельзаські виноградарі прийняли пропозицію уряду про дистиляцію вина. Для багатьох із них ця пропозиція виявилася в результаті збитковою, оскільки вирощування винограду в регіоні потребує значно більших витрат, ніж на півдні Франції, а компенсація від влади навіть не покрила видатків.

Цього року гуральні не отримають із ельзаських винних льохів жодних постачань для дистиляції. Не йдеться і про те, щоб залишити оброблювані площі під парою. Ситуація прямо протилежна. "Наші показники продажів зростають вже кілька років", - сказав Тіжу в інтерв'ю DW.