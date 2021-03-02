Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі? Що каже наука

З приходом весни люди дедалі більше часу проводять на свіжому повітрі. Чи не підвищує це ризик заразитися коронавірусом, і чи ефективно в цьому випадку захищають маски?
Вірогідність інфікуватися коронавірусом SARS-CoV-2 на вулиці істотно нижча, ніж в закритих приміщеннях. При цьому не важливо, чи йдеться про початкові варіанти цього вірусу, чи про його мутації. Вирішальну роль при передачі інфекції відіграють так звані аерозолі - дрібні частинки рідини, що виділяються хворим при диханні. На свіжому повітрі вони швидше перестають бути небезпечними, вказують експерти.
"Це пов'язано з активною циркуляцією повітря, завдяки якій аерозолі перестають бути концентрованими", - пояснює в інтерв'ю DW Ніко Муттерс (Nico Mutters) - керівник Інституту гігієни та охорони громадського здоров'я в університетській клініці Бонна. З ним згодна Бірґіт Венер (Birgit Wehner), що вивчає властивості аерозолів у Науково-дослідному інституті тропосфери імені Лейбніца. За словами вченої, крапельки рідини, які опинилися в повітрі разом з диханням, за межами закритих приміщень швидше висихають і втрачають концентрацію.
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Проте, як випливає з програмного документа Товариства дослідження аерозолів, який підписала і Венер, зараження коронавірусом на вулиці повністю виключити теж не можна. Воно стає реальним, коли йдеться про велике скупчення людей на обмеженій площі.
Тому соціальну дистанцію в півтора метри необхідно дотримуватися і на свіжому повітрі. "Якщо цього не робити, а спілкуватися обличчям до обличчя і при цьому голосно говорити, співати або кричати, то можна заразити свого співрозмовника не повітряним, а крапельним шляхом - так, ніби ви на нього плюнули", - вказує вірусолог Александер Кекуле (Alexander Kekulé) в інтерв'ю DW.
Кекуле не раз критикував в німецьких ЗМІ антикризову політику уряду ФРН. На думку експерта, людям потрібно навчитися жити з коронавірусом, відмовившись від занадто жорстких обмежень.
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З точки зору вірусолога, соціальної дистанції варто дотримуватися і заради того, щоб захиститися від мутацій коронавірусу. "Вірус, що мутував, не "перелітає" на більші відстані - це важливо пам'ятати", - говорить Кекуле. Той факт, що нові варіанти SARS-CoV-2 більш заразні, ніж його відомий раніше різновид, при дотриманні заходів безпеки особливої ролі не грає, додає він.
Висновок такий - від обіймів і поцілунків варто утриматися. А от при звичайних зустрічах, коли, наприклад, ти просто проходиш повз іншу людину, небезпеки зараження практично не виникає, пояснює експерт. Відповідно до одного з китайських досліджень, лише один випадок зараження з 7324 вивчених стався на свіжому повітрі. Інститут імені Роберта Коха в Німеччині також пише на своєму сайті, що передача інфекції за межами закритих приміщень - досить рідкісне явище.
У соцмережах дедалі частіше публікують фото, на яких люди сидять групами на галявині.
Чи може статися так, що через вітер аерозолі, які видихаються в одній компанії, перенесуться до учасників пікніка по сусідству? За словами Венер, хвилюватися не варто. Ймовірність того, що вітер донесе до іншої групи відпочивальників аерозолі в достатній для зараження концентрації, є практично нульовою, вважає вона.
З Венер згоден дослідник аерозолів, фізик Ґергард Шойх (Gerhard Scheuch). "Чим більш вітряною є погода, тим сильніше хмара з аерозолів, які виробляє людина, розноситься по окрузі", - пояснює він. При цьому, оскільки температура людського тіла, як правило, є вищою температури повітря, ця хмара просто піднімається вгору, випаровуючись, вказує вчений.
Остаточної відповіді на це питання вчені поки що не дали. Американські дослідники вивчили особливості заражень в районах Китаю з теплим, холодним, сухим і вогким кліматом і не виявили жодного зв'язку між кліматичними умовами й частотою передачі інфекції.
Водночас австрійські вчені дійшли висновку, що промені ультрафіолету знищують вірус. При цьому автори дослідження підкреслюють, що на передачу вірусу від людини до людини наявність ультрафіолету в повітрі, найвірогідніше, ніяк не впливає, адже для зараження достатньо лише кількох хвилин.
Однак думки опитаних DW експертів у цьому питанні розділилися. За словами Муттерса, сказати, що в теплу пору року ймовірність заразитися коронавірусом на вулиці нижче, ніж в холодні місяці, не можна. Він звертає увагу на те, що ультрафіолетові промені, які відбиваються від снігу, бувають навіть сильнішими, ніж ті, що розсіяні в повітрі в звичайний літній день. "Тому однозначно сказати, що високі або низькі температури мають вирішальне значення для зараження коронавірусом, не можна", - резюмує експерт, додаючи, що інфікування відбуваються у всьому світі - як в теплих, так і в холодних регіонах.
З цим не згоден Кекуле. Він підкреслює, що не всі зараження в теплих регіонах відбувалися на свіжому повітрі. "Але ж саме в спекотних країнах люди особливо люблять перебувати в приміщеннях, де працюють вентилятори та кондиціонери", - зауважує він.
При зустрічі зі спортсменами, які глибоко і активно дихають, досить просто дотримуватися соціальної дистанції, і зараження коронавірусом на свіжому повітрі вам не загрожує, заспокоюють експерти.
Те ж стосується і ситуації, коли спортсмен лише пробіг повз вас. "Під час заняття спортом потрібно кілька хвилин перебувати в безпосередній близькості від іншої людини, аби її заразити", - пояснює Шойхем. Саме тому навіть контактні види спорту, наприклад, футбол або баскетбол, коли ними займаються на відкритому майданчику, з точки зору дослідника аерозолів, небезпеки не представляють.
Інша справа із спільними кабінками для перевдягання та туалетами. Тут необхідно дотримуватися підвищеної обережності й частіше їх провітрювати, рекомендують експерти.
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На сьогодні не існує досліджень, які вивчали б вплив пасивного куріння на поширення інфекцій. Торік великий резонанс викликала видана урядом Іспанії заборона курити в громадських місцях на свіжому повітрі. Це обмеження, проте, поширювалося тільки на ті майданчики, де неможливо було дотримуватися соціальної дистанції в два метри.
За словами Шойхема, за умови дотримання соціальної дистанції курці, з точки зору поширення коронавірусу, не є небезпечнішим за некурців. "Під час куріння назовні не потрапляє більше вірусу, ніж при інших умовах", - говорить він. З цим згоден і Муттерс, який підкреслює, що самі по собі курці не є потенційно більш заразними носіями вірусу.
На вулиці носити маску рекомендують, перебуваючи в натовпі, і тоді, коли дотримуватися соціальної дистанції щодо інших людей неможливо. "Коли чекаєш автобуса на зупинці або стоїш в черзі і відчуваєш себе некомфортно, маска, звичайно, не зашкодить", - резюмує Венер.