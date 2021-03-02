Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі? Що каже наука

Вірогідність інфікуватися коронавірусом SARS-CoV-2 на вулиці істотно нижча, ніж в закритих приміщеннях. При цьому не важливо, чи йдеться про початкові варіанти цього вірусу, чи про його мутації. Вирішальну роль при передачі інфекції відіграють так звані аерозолі - дрібні частинки рідини, що виділяються хворим при диханні. На свіжому повітрі вони швидше перестають бути небезпечними, вказують експерти.

"Це пов'язано з активною циркуляцією повітря, завдяки якій аерозолі перестають бути концентрованими", - пояснює в інтерв'ю DW Ніко Муттерс (Nico Mutters) - керівник Інституту гігієни та охорони громадського здоров'я в університетській клініці Бонна. З ним згодна Бірґіт Венер (Birgit Wehner), що вивчає властивості аерозолів у Науково-дослідному інституті тропосфери імені Лейбніца. За словами вченої, крапельки рідини, які опинилися в повітрі разом з диханням, за межами закритих приміщень швидше висихають і втрачають концентрацію.

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Чи можна заразитися коронавірусом на вулиці?

Проте, як випливає з програмного документа Товариства дослідження аерозолів, який підписала і Венер, зараження коронавірусом на вулиці повністю виключити теж не можна. Воно стає реальним, коли йдеться про велике скупчення людей на обмеженій площі.

Тепла погода манить людей на вулиці

Тому соціальну дистанцію в півтора метри необхідно дотримуватися і на свіжому повітрі. "Якщо цього не робити, а спілкуватися обличчям до обличчя і при цьому голосно говорити, співати або кричати, то можна заразити свого співрозмовника не повітряним, а крапельним шляхом - так, ніби ви на нього плюнули", - вказує вірусолог Александер Кекуле (Alexander Kekulé) в інтерв'ю DW.

Кекуле не раз критикував в німецьких ЗМІ антикризову політику уряду ФРН. На думку експерта, людям потрібно навчитися жити з коронавірусом, відмовившись від занадто жорстких обмежень.

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Чи потрібно на вулиці дотримуватися дистанції?

З точки зору вірусолога, соціальної дистанції варто дотримуватися і заради того, щоб захиститися від мутацій коронавірусу. "Вірус, що мутував, не "перелітає" на більші відстані - це важливо пам'ятати", - говорить Кекуле. Той факт, що нові варіанти SARS-CoV-2 більш заразні, ніж його відомий раніше різновид, при дотриманні заходів безпеки особливої ​​ролі не грає, додає він.

Висновок такий - від обіймів і поцілунків варто утриматися. А от при звичайних зустрічах, коли, наприклад, ти просто проходиш повз іншу людину, небезпеки зараження практично не виникає, пояснює експерт. Відповідно до одного з китайських досліджень, лише один випадок зараження з 7324 вивчених стався на свіжому повітрі. Інститут імені Роберта Коха в Німеччині також пише на своєму сайті, що передача інфекції за межами закритих приміщень - досить рідкісне явище.

Яку роль у поширенні вірусу грає вітер?

У соцмережах дедалі частіше публікують фото, на яких люди сидять групами на галявині.

Вірогідність заразити іншу групу відпочивальників при дотриманні дистанції є мінімальною

Чи може статися так, що через вітер аерозолі, які видихаються в одній компанії, перенесуться до учасників пікніка по сусідству? За словами Венер, хвилюватися не варто. Ймовірність того, що вітер донесе до іншої групи відпочивальників аерозолі в достатній для зараження концентрації, є практично нульовою, вважає вона.

З Венер згоден дослідник аерозолів, фізик Ґергард Шойх (Gerhard Scheuch). "Чим більш вітряною є погода, тим сильніше хмара з аерозолів, які виробляє людина, розноситься по окрузі", - пояснює він. При цьому, оскільки температура людського тіла, як правило, є вищою температури повітря, ця хмара просто піднімається вгору, випаровуючись, вказує вчений.

Небезпека зараження залежить від погоди?

Остаточної відповіді на це питання вчені поки що не дали. Американські дослідники вивчили особливості заражень в районах Китаю з теплим, холодним, сухим і вогким кліматом і не виявили жодного зв'язку між кліматичними умовами й частотою передачі інфекції.

Водночас австрійські вчені дійшли висновку, що промені ультрафіолету знищують вірус. При цьому автори дослідження підкреслюють, що на передачу вірусу від людини до людини наявність ультрафіолету в повітрі, найвірогідніше, ніяк не впливає, адже для зараження достатньо лише кількох хвилин.

Вчені продовжують досліджувати вплив аерозолів на розповсюдження коронавірусу

Однак думки опитаних DW експертів у цьому питанні розділилися. За словами Муттерса, сказати, що в теплу пору року ймовірність заразитися коронавірусом на вулиці нижче, ніж в холодні місяці, не можна. Він звертає увагу на те, що ультрафіолетові промені, які відбиваються від снігу, бувають навіть сильнішими, ніж ті, що розсіяні в повітрі в звичайний літній день. "Тому однозначно сказати, що високі або низькі температури мають вирішальне значення для зараження коронавірусом, не можна", - резюмує експерт, додаючи, що інфікування відбуваються у всьому світі - як в теплих, так і в холодних регіонах.

З цим не згоден Кекуле. Він підкреслює, що не всі зараження в теплих регіонах відбувалися на свіжому повітрі. "Але ж саме в спекотних країнах люди особливо люблять перебувати в приміщеннях, де працюють вентилятори та кондиціонери", - зауважує він.

Спорт на вулиці сприяє зараженню коронавірусом?

При зустрічі зі спортсменами, які глибоко і активно дихають, досить просто дотримуватися соціальної дистанції, і зараження коронавірусом на свіжому повітрі вам не загрожує, заспокоюють експерти.

Те ж стосується і ситуації, коли спортсмен лише пробіг повз вас. "Під час заняття спортом потрібно кілька хвилин перебувати в безпосередній близькості від іншої людини, аби її заразити", - пояснює Шойхем. Саме тому навіть контактні види спорту, наприклад, футбол або баскетбол, коли ними займаються на відкритому майданчику, з точки зору дослідника аерозолів, небезпеки не представляють.

Інша справа із спільними кабінками для перевдягання та туалетами. Тут необхідно дотримуватися підвищеної обережності й частіше їх провітрювати, рекомендують експерти.

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Куріння і коронавірус

На сьогодні не існує досліджень, які вивчали б вплив пасивного куріння на поширення інфекцій. Торік великий резонанс викликала видана урядом Іспанії заборона курити в громадських місцях на свіжому повітрі. Це обмеження, проте, поширювалося тільки на ті майданчики, де неможливо було дотримуватися соціальної дистанції в два метри.

Маски на вулицях потрібні у місцях, де дотримуватися дистанції неможливо

За словами Шойхема, за умови дотримання соціальної дистанції курці, з точки зору поширення коронавірусу, не є небезпечнішим за некурців. "Під час куріння назовні не потрапляє більше вірусу, ніж при інших умовах", - говорить він. З цим згоден і Муттерс, який підкреслює, що самі по собі курці не є потенційно більш заразними носіями вірусу.

Чи варто надягати медичні маски на вулиці?

На вулиці носити маску рекомендують, перебуваючи в натовпі, і тоді, коли дотримуватися соціальної дистанції щодо інших людей неможливо. "Коли чекаєш автобуса на зупинці або стоїш в черзі і відчуваєш себе некомфортно, маска, звичайно, не зашкодить", - резюмує Венер.