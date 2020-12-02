 Чотирьох людей вбито у лікарні під Берліном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2021

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Новини

Чотирьох людей вбито у лікарні під Берліном

У лікарні в Потсдамі було вбито чотирьох людей, ще одна людина була серйозно поранена. Поліція затримала за підозрою у скоєнні вбивств співробітницю лікарні.

Санітари залишають будівлю лікарні у Потсдамі, де знайшли чотири тіла

Санітари залишають будівлю лікарні у Потсдамі, де знайшли чотири тіла

У лікарні міста Потсдам біля Берліна знайшли чотири тіла зі слідами насильницької смерті, також ще одна людина отримала серйозні поранення. Як повідомила місцева поліція ввечері у середу, 28 квітня, було затримано 51-річну співробітницю цієї лікарні за підозрою у скоєнні злочину. Його мотиви наразі невідомі.

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За даними поліції, "поранення усіх жертв свідчать про застосування зовнішнього впливу надзвичайної сили". Місцева газета Potsdamer Neueste Nachrichten повідомила, що жертви були пацієнтами клініки.

У свою чергу, видання Tagesspiegel написало, що злочин стався у відділленні, де людей з проблемами психічного розвитку лікують від хвороб, пов'язаних з м'язами і скелетом.

Як повідомляється на сайті цього медзакладу, це спеціалізована ортопедична лікарня на 160 ліжок, яка має 300 працівників.

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