Через погром щодо сирійців в Анкарі затримали десятки осіб

76 людей затримали турецькі правоохоронці у четвер, 12 серпня, через їх участь у атаках на майно сирійців у столиці Туреччини Анкарі. Про це з посиланням на турецьку поліцію повідомляє інформаційна агенція AFP.

Згідно з повідомленням, десятки людей громили магазини і авто, які на думку погромників мали належати сирійцям. Приводом для нападів стала сутичка між турками та сирійськими мігрантами, що сталась ввечері 11 серпня й у якій загинув один турецький чоловік.

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Постраждала одна дитина

На відео, оприлюднених у соціальних мережах, видно десятки чоловіків, які нападають на авто та магазини, які, на їхню думку, належать сирійцям. Вони розбивали вітрини камінням та кийками. Також у одній з крамниць було вибито металеву захисну решітку та сплюндровано полиці.

Внаслідок погрому постраждало передусім майно сирійців

Водночас про постраждалих серед сирійців інформації наразі немає. Президент турецького відділення Червоного Півмісяця підтвердив у Twitter, що внаслідок травми одна сирійська дитина потрапила до лікарні із закривавленим обличчям.

Відторгнення мігрантів у Туреччині

Як пише AFP, зараз серед турецького населення дедалі помітнішими стають ксенофобські тенденції та відторгнення мігрантів. Цим намагаються скористатися деякі опозиційні політики, які обіцяють відправити сирійців "назад додому" в разі приходу до влади.

Нині у країні проживають близько 3,6 мільйона сирійських біженців. Згідно з угодою, укладеною між Туреччиною та ЄС, Анкара отримує мільярдні платежі за те, що приймає сирійців та блокує їхню подальшу міграцію до Євросоюзу.

При цьому на тлі наступу радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані у Туреччині зростають побоювання щодо нової хвилі біженців. Соціальні мережі вже зараз рясніють негативними коментарями щодо афганських біженців. При цьому Туреччина є ключовою транзитною країною на шляху цих мігрантів до ЄС.