 Через погром щодо сирійців в Анкарі затримали десятки осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Новини

Через погром щодо сирійців в Анкарі затримали десятки осіб

У столиці Туреччини десятки людей громили магазини і автомобілі, які належать сирійцям. Поліція затримала 76 осіб.

У середу десятки людей взяли участь у заворушеннях, спрямованих проти біженців з Сирії

У середу десятки людей взяли участь у заворушеннях, спрямованих проти біженців з Сирії

76 людей затримали турецькі правоохоронці у четвер, 12 серпня, через їх участь у атаках на майно сирійців у столиці Туреччини Анкарі. Про це з посиланням на турецьку поліцію повідомляє інформаційна агенція AFP.

Згідно з повідомленням, десятки людей громили магазини і авто, які на думку погромників мали належати сирійцям. Приводом для нападів стала сутичка між турками та сирійськими мігрантами, що сталась ввечері 11 серпня й у якій загинув один турецький чоловік.

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Постраждала одна дитина

На відео, оприлюднених у соціальних мережах, видно десятки чоловіків, які нападають на авто та магазини, які, на їхню думку, належать сирійцям. Вони розбивали вітрини камінням та кийками. Також у одній з крамниць було вибито металеву захисну решітку та сплюндровано полиці.

Внаслідок погрому постраждало передусім майно сирійців

Внаслідок погрому постраждало передусім майно сирійців

Водночас про постраждалих серед сирійців інформації наразі немає. Президент турецького відділення Червоного Півмісяця підтвердив у Twitter, що внаслідок травми одна сирійська дитина потрапила до лікарні із закривавленим обличчям. 

Відторгнення мігрантів у Туреччині

Як пише AFP, зараз серед турецького населення дедалі помітнішими стають ксенофобські тенденції та відторгнення мігрантів. Цим намагаються скористатися деякі опозиційні політики, які обіцяють відправити сирійців "назад додому" в разі приходу до влади.

Нині у країні проживають близько 3,6 мільйона сирійських біженців. Згідно з угодою, укладеною між Туреччиною та ЄС, Анкара отримує мільярдні платежі за те, що приймає сирійців та блокує їхню подальшу міграцію до Євросоюзу.

При цьому на тлі наступу радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані у Туреччині зростають побоювання щодо нової хвилі біженців. Соціальні мережі вже зараз рясніють негативними коментарями щодо афганських біженців. При цьому Туреччина є ключовою транзитною країною на шляху цих мігрантів до ЄС.

  • Сирійська лавка у Ізмірі

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Сирійська лавка

    Квартал Ізміра Басман відомий як оплот контрабандистів людей. Тим не менш, багато сирійських біженців захотіли лишитися тут та відкрили сирійські лавки та ресторани. Директор ізмірської Спілки допомоги сирійським біженцям Мохамед Салех пояснює, що більшість відкриває бізнес на своїх турецьких друзів.

  • На вулицях Ізміра

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Безробітні та покинуті

    Оплата рахунків - не єдина проблема біженців. Більшість з них не має роботи та розганяє нудьгу у кафе. У сирійців немає доступу до медичного обслуговування. Саме тому німецька студентка-медик Леа Вільмзен безкоштовно відвідує хворих на дому. "На відміну від таборів, у місті біженці розпорошуються і їх складніше знайти", - каже вона.

  • Леа Вільмзен відвідує матір біженця

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Відвідування на дому

    Вільмзен відвідує біженців у Басмані разом із перекладачем. Вона вислуховує розповідь матері про хронічне захворювання дихальних шляхів своєї дитини. На думку студентки, хвороба особливо загострюється через вогкість квартири, де мешкає сім'я біженців. У двокімнатному приміщенні 14 осіб ночують на матрацах.

  • Діти біженців на вулиці Ізміра

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Діти вулиці

    На розі вулиці граються діти, поруч продають рятувальні жилети. В основному діти-біженці не ходять до школи. Часто вони змушені братися за нескладну роботу, щоб домогти родині. Одного разу Вільмзен довелось оглядати шестирічного хлопчика, якого побили та пограбували, коли він продавав паперові серветки.

  • Яльчин Янік, організатор центру для біженців

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Побудова центру для біженців

    Колишній працівник профспілки Яльчин Янік ремонтує покинуту будівлю, щоб зробити там комплекс для біженців. "Я допомагаю біженцям, як протягом багатьох років допомагав робітникам, - каже він. - Ми створюємо спільний простір, щоб біженці могли відчувати себе у гостинній атмосфері. Прагнемо закрити "дірки", які залишив наш уряд".

  • Перукарня у Ізмірі

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Не викликати залежність

    Кріс Даулінг працює разом з Яніком на громадських засадах. Він часто прогулюється вулицями Басмана. Важливо допомагати біженцям, каже він, проте не варто перехоплювати через край. "Ми б не хотіли, щоб люди ставали залежними від допомоги. Хочеться, щоб вони знали свої права, знайшли своє місце у суспільстві, роботу та відбудували б своє життя", - пояснює він.

  • Старий будинок у Ізмірі

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Проблеми з житлом

    Корпус милосердя, створена ЄС гуманітарна організація, нещодавно відкрила офіс у Ізмірі. Організація допомагає нужденним біженцям, консультує їх та видає талони на товари та послуги. Корпус також оплачує санацію забруднених квартир, які часто доводиться знімати біженцям.

  • Площа Басман у Ізмірі

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Оплот контрабанди

    Попри зусилля волонтерів, більшість прибулих до Ізміру біженців шукає зв'язок із нелегальними перевізниками. Приміром тут, на площі Басман. "Ми знаємо, що люди не втримуються від угод з контрабандистами, - каже Аліфе Їлдіз з ізмірівського відділення Корпусу милосердя. - Це можна вирішити лише політичним шляхом. Ми тут для допомоги нужденним".

  • Удалині - грецький остров Хіос

    У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

    Безпечна переправа

    До грецького острова Хіос звідси лише кілька кілометрів. Багато місцевих намагаються втримати біженців від спроб перетнути море за допомогою надувного човна. Одна з них - Нур Сахіноглу, працівниця гуманітарної організації Imece Inisiyatifi Cesme. "Коли хочете вирушати, переправляйтеся безпечно, - каже вона. - Попросіть про притулок з Туреччини та візьміть підходящого човна".

    Автор: Дієго Куполо, Стас Соколов


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