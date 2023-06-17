Через знищення ГЕС нацпарки стають пустелею - міністр

Через знищення Каховської гідроелектростанції національні парки "Великий Луг" та "Кам'янська Cіч" поступово перетворюються на пустелю, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій і вони колосальні. Для нацпарку "Великий Луг" понад 15 мільярдів гривень, "Кам'янська Січ" - понад 73 мільярди гривень", - написав міністр у Facebook у суботу, 17 червня.

За його словами, прогнозується, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів, практично вдвічі: у нацпарку "Великий Луг" - на понад сім тисяч гектарів, а у "Кам'янській Сііч" - на 5,5 тисячі гектарів. "Збройна агресія росіян - це не лише втрати тут і зараз. Це глобальні виклики для майбутніх поколінь", - впевнений Стрілець.

Внаслідок катастрофи нещодавно квітучі території та родючі ґрунти можуть перетворитися на пустелю, що призведе до підвищення температур та поглибить кліматичну кризу, збільшить ризик посух та екстремальних погодних явищ, наголосив міністр. Щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний та рослинний світ, підуть десятиріччя, констатував урядовець.

Раніше Руслан Стрілець повідомив, що орієнтовна сума збитків довкіллю через знищення Каховської ГЕС становить понад 55 мільярдів гривень. За його словами, під загрозою зникнення - 30 відсотків природно-заповідного фонду Херсонщини.

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Українське представництво міжнародної природоохоронної організації Greenpeace повідомило, що внаслідок знищення ГЕС було затоплено щонайменше 32 об'єкти із хімікатами, нафтою та бензином. Як зауважили в організації, навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, внаслідок чого доступ до чистої води буде ускладнений для багатьох людей. "Особливо сильне забруднення може спричинити затоплення промислових зон, звідки хімікати будуть змиватися вниз за течією, забруднюючи Чорне море і прибережні райони", - зазначили в Greenpeace.

Мешканцям затоплених вулиць нема куди повертатися To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video