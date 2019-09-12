 CША запровадили санкції щодо Китаю через утиски уйгурів | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 08.10.2019

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Світ

CША запровадили санкції щодо Китаю через утиски уйгурів

Міністерство торгівлі США внесло до "чорного списку" 28 урядових і комерційних організацій КНР. Вашингтон заявив, що не має наміру терпіти утиски етнічних меншин в Китаї.

Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю

Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю

США запровадили санкції щодо Китаю через утиски мусульманської меншини - уйгурів. Штрафні заходи стосуються 28-и урядових і комерційних організацій, йдеться в повідомленні міністерства торгівлі Сполучених Штатів, оприлюдненому в понеділок, 7 жовтня. Санкції означають обмеження на поставки цим компаніям американської продукції.

Таким чином Вашингтон гарантує, що технології зі США, "вироблені в середовищі особистої свободи і приватного підприємництва, не будуть використані для придушення беззахисних меншин", наголосив міністр торгівлі Уілбур Росс. За його словами, Сполучені Штати "не можуть і не будуть терпіти жорстоке пригнічення етнічних меншин усередині Китаю".

У вересні 2018 року правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила доповідь про становище уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) країни. За даними правозахисників, в Китаї до мільйона уйгурів та інших мусульман тюркського походження примусово утримуються в таборах. Там їх проти волі  "політично і культурно індоктринують", а також змушують вчити китайську мову і співати "хвалебні пісні" комуністичній партії, стверджували автори доповіді.

Своєю чергою, уряд КНР стверджує, що в регіоні існують лише "освітні центри для ресоціалізації дрібних злочинців". Пекін заявив, що СУАР знаходиться під впливом сепаратистів, релігійних екстремістів і терористів.

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Докладно

Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю

CША запровадили санкції щодо Китаю через утиски уйгурів

Міністерство торгівлі США внесло до "чорного списку" 28 урядових і комерційних організацій КНР.  

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