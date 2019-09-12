CША запровадили санкції щодо Китаю через утиски уйгурів

США запровадили санкції щодо Китаю через утиски мусульманської меншини - уйгурів. Штрафні заходи стосуються 28-и урядових і комерційних організацій, йдеться в повідомленні міністерства торгівлі Сполучених Штатів, оприлюдненому в понеділок, 7 жовтня. Санкції означають обмеження на поставки цим компаніям американської продукції.

Таким чином Вашингтон гарантує, що технології зі США, "вироблені в середовищі особистої свободи і приватного підприємництва, не будуть використані для придушення беззахисних меншин", наголосив міністр торгівлі Уілбур Росс. За його словами, Сполучені Штати "не можуть і не будуть терпіти жорстоке пригнічення етнічних меншин усередині Китаю".

У вересні 2018 року правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила доповідь про становище уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) країни. За даними правозахисників, в Китаї до мільйона уйгурів та інших мусульман тюркського походження примусово утримуються в таборах. Там їх проти волі "політично і культурно індоктринують", а також змушують вчити китайську мову і співати "хвалебні пісні" комуністичній партії, стверджували автори доповіді.

Своєю чергою, уряд КНР стверджує, що в регіоні існують лише "освітні центри для ресоціалізації дрібних злочинців". Пекін заявив, що СУАР знаходиться під впливом сепаратистів, релігійних екстремістів і терористів.