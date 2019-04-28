Cуд постановив заарештувати лідера венесуельської опозиції Лопеса

Суд у Венесуелі в четвер, 2 травня, видав ордер на арешт опозиціонера Леопольдо Лопеса, лідера партії "Народна воля". Згідно з постановою суду, венесуельські спецслужби зобов'язані затримати Лопеса і доставити його у військову в'язницю Рамо Верде. На даний момент Леопольдо Лопес разом з родиною переховується в резиденції іспанського посла в Каракасі. Іспанська влада вже повідомила, що не збирається видавати його режиму Ніколаса Мадуро.

Військовослужбовці, які перейшли на бік тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, 30 квітня звільнили Лопеса, засудженого до 13 років і 9 місяців позбавлення волі за "заклики до насильства". Протягом багатьох років Лопес вважався лідером венесуельської опозиції і провів останній рік під домашнім арештом.

Провалена спроба повалити Мадуро

Виступаючи разом з Гуайдо і військовими на базі ВПС Ла-Карлота поблизу Каракаса, він повідомив, що був звільнений за розпорядженням тимчасового президента. "Прийшов час завоювати свободу", - заявив він, побажавши венесуельцям "сили і віри", щоб домогтися остаточного переходу влади до опозиції. Після фактичного провалу спроби повалення уряду Мадуро Лопес сховався в посольстві Іспанії.

Тим часом Ніколас Мадуро 2 травня виступив з телезверненням, стоячи в оточенні кількох воєначальників. Мадуро назвав помилковими повідомлення про те, що він втратив підтримку військових. За його словами, армія згуртувалася навколо нього.

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.