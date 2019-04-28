 Cуд постановив заарештувати лідера венесуельської опозиції Лопеса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2019

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Новини

Cуд постановив заарештувати лідера венесуельської опозиції Лопеса

Леопольдо Лопес був звільнений військовослужбовцями, які підтримали тимчасового президента Хуана Гуайдо під час спроби повалити уряд Ніколаса Мадуро. Після її провалу Лопес з сім'єю переховується у посольстві Іспанії.

Венесуельський опозиціонер Леопольдо Лопес

Венесуельський опозиціонер Леопольдо Лопес

Суд у Венесуелі в четвер, 2 травня, видав ордер на арешт опозиціонера Леопольдо Лопеса, лідера партії "Народна воля". Згідно з постановою суду, венесуельські спецслужби зобов'язані затримати Лопеса і доставити його у військову в'язницю Рамо Верде. На даний момент Леопольдо Лопес разом з родиною переховується в резиденції іспанського посла в Каракасі. Іспанська влада вже повідомила, що не збирається видавати його режиму Ніколаса Мадуро.

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Тимчасовий президент Венесуели заявив, що армія країни підтримує зміну влади, але наполягає, що процес проходить мирно. США заявили про повну підтримку опозиції. (30.04.2019)

Глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про вихід країни з Організації американських держав, а тимчасовий президент Хуан Гуайдо закликав військових виступити проти чинного режиму країни. (28.04.2019)

Військовослужбовці, які перейшли на бік тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, 30 квітня звільнили Лопеса, засудженого до 13 років і 9 місяців позбавлення волі за "заклики до насильства". Протягом багатьох років Лопес вважався лідером венесуельської опозиції і провів останній рік під домашнім арештом.

Провалена спроба повалити Мадуро

Виступаючи разом з Гуайдо і військовими на базі ВПС Ла-Карлота поблизу Каракаса, він повідомив, що був звільнений за розпорядженням тимчасового президента. "Прийшов час завоювати свободу", - заявив він, побажавши венесуельцям "сили і віри", щоб домогтися остаточного переходу влади до опозиції. Після фактичного провалу спроби повалення уряду Мадуро Лопес сховався в посольстві Іспанії.

Тим часом Ніколас Мадуро 2 травня виступив з телезверненням, стоячи в оточенні кількох воєначальників. Мадуро назвав помилковими повідомлення про те, що він втратив підтримку військових. За його словами, армія згуртувалася навколо нього.

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

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