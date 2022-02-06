"Бустер кохання": в Гамбурзі від коронавірусу вакцинували у борделі

У німецькому портовому місті Гамбург у неділю, 6 лютого, акцію вакцинації від коронавірусу провели в одному із закладів на Репербані - відомій у світі вулиці червоних ліхтарів. Під час акції "Бустер кохання" (Love Booster) відвідувачам запропонували 120 доз вакцин від коронавірусу Biontech та Moderna. Щепитись першою, другою або бустерною дозою могли особи, старші 18 років.

"Ми задоволені. Хоча й використали не всі дози, але пропозицією скористалась велика кількість людей, серед них багато жінок", - повідомив один з організаторів акції. Він додав, що переважно люди щепились другою та бустерною дозами.

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На виставці "Сексповстання Репербан"

Одночасно з акцією вакцинації тестовий центр та художня галерея провели виставку картин "Сексповстання Репербан".

Нагадаємо, у Німеччині офіційно дозволено займатися проституцією з 2002 року.

В самому Гамбурзі скоро має відбутись концерт українського колективу "Квартал 95", який на сайті міста напередодні назвали "російським комедійним шоу".

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