 Організатори німецького турне назвали ″Квартал 95″ російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2022

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Новини

Організатори німецького турне назвали "Квартал 95" російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень

Міський портал Гамбурга назвав колектив ”Квартал 95” російським комедійним шоу. Гумористи погрожують скасувати концерти. 

Виступ студії Квартал 95

Виступ студії "Квартал 95" (архівне фото)

Портал міста Гамбург (hamburg.de) у анонсі виступу українського гумористичного колективу “Квартал 95” назвав його “російським комедійним шоу” (Russische Comedy-Show). Про це повідомила студія "Квартал 95" у Фейсбуці в суботу, 5 лютого. 

"Студія "Квартал 95" - була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може! Очікуємо на термінове виправлення та вибачення. У випадку повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника", - йдеться у дописі студії.

Станом на 14 годину неділі, 6 лютого, оголошення на сайті hamburg.de залишається без змін. 

Студія “Квартал 95” не вперше потрапляє у скандал, пов’язаний із гастролями у Німеччині. В липні 2021 року представниця партії “Європейська Солідарність” Вікторія Сюмар опублікувала у Фейсбуці відео з рекламою концертів “Квартал 95” у Німеччині, яку показували на російському “Першому каналі”.

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Квартал Зеленського

Студія "Квартал 95" була створена 2003 року учасниками команди КВК "95-й квартал" з Кривого Рогу, капітаном якої був Володимир Зеленський. Студія займається виробництвом шоу-проєктів і розважальних програм російською та українською мовами.

Засновниками студії "Квартал 95" були теперішній президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена, а також сценаристи та продюсери Борис і Сергій Шефіри. Останній з 2019 року займає посаду першого помічника президента, а його Борис безпосередньо керує студією, замінивши на посаді директора теперішнього голову Служби безпеки Івана Баканова  

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