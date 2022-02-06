Організатори німецького турне назвали "Квартал 95" російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень

Портал міста Гамбург (hamburg.de) у анонсі виступу українського гумористичного колективу “Квартал 95” назвав його “російським комедійним шоу” (Russische Comedy-Show). Про це повідомила студія "Квартал 95" у Фейсбуці в суботу, 5 лютого.

"Студія "Квартал 95" - була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може! Очікуємо на термінове виправлення та вибачення. У випадку повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника", - йдеться у дописі студії.

Станом на 14 годину неділі, 6 лютого, оголошення на сайті hamburg.de залишається без змін.

Студія “Квартал 95” не вперше потрапляє у скандал, пов’язаний із гастролями у Німеччині. В липні 2021 року представниця партії “Європейська Солідарність” Вікторія Сюмар опублікувала у Фейсбуці відео з рекламою концертів “Квартал 95” у Німеччині, яку показували на російському “Першому каналі”.

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Квартал Зеленського

Студія "Квартал 95" була створена 2003 року учасниками команди КВК "95-й квартал" з Кривого Рогу, капітаном якої був Володимир Зеленський. Студія займається виробництвом шоу-проєктів і розважальних програм російською та українською мовами.

Засновниками студії "Квартал 95" були теперішній президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена, а також сценаристи та продюсери Борис і Сергій Шефіри. Останній з 2019 року займає посаду першого помічника президента, а його Борис безпосередньо керує студією, замінивши на посаді директора теперішнього голову Служби безпеки Івана Баканова