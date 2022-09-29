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Фото: Sachelle Babbar/Zuma/picture alliance
ПолітикаМальта

Брюссель позивається до Мальти через "золоті паспорти"

Євген Жуков | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Єврокомісія подала до суду на офіційну Валетту через програму видачі громадянства заможним іноземцям в обмін на інвестиції. Паспорт однієї країни ЄС зокрема відкриває можливість вільного пересування всіма членами блоку.

https://www.dw.com/uk/brussel-pozivaetsa-do-malti-cerez-zoloti-pasporti/a-63288931

Єврокомісія вирішила оскаржити у Європейському суді в Люксембурзі видачу Мальтою так званих "золотих паспортів", оголосила у четвер, 29 вересня пресслужба відомства. Там пояснили, що видача громадянства ЄС "в обмін на заздалегідь обумовлені платежі або інвестиції без будь-якого реального зв'язку з цією країною" не сумісна з принципами Європейського Союзу.

Надання громадянства та посвідок на проживання - внутрішнє питанням кожної з країн ЄС. Однак  ЄК вважає, що мальтійська практика несе ризики для усієї Європи "особливо щодо безпеки, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та корупції". Адже люди, які отримали в такий спосіб європейський паспорт, зможуть вільно переміщатися всередині Шенгенської зони, аргументують брюссельські чиновники.

Ніяких "золотих паспортів" росіянам та білорусам

Єврокомісія вже ініціювала процедуру проти Мальти у 2020 році. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Мальта призупинила видачу "золотих паспортів" громадянам Росії та Білорусі. Єврокомісія назвала це кроком у правильному напрямку, водночас дорікнула, що Валлетта продовжує видавати їх заможним громадянам інших держав.

Мальта є єдиною країною ЄС, яка досі надає громадянство в обмін на інвестиції чи платежі. До того подібні програми мали Болгарія та Кіпр.

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