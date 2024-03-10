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Лондон: Україна прискорила будівництво ліній оборони

Євгенія Наконечна
10 березня 2024 р.

У британській розвідці вважають, що українські війська стрімко розбудовують лінії оборони, що має зашкодити наступу російських військових.

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Український військовий виглядає з танку
Український військовий на фронті на ХарківщиніФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Українські війська, вірогідно, прискореними темпами будують укріплені лінії оборони на декількох ділянках фронту, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії. Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, йдеться у повідомленні британської розвідки у мережі Х у неділю, 10 березня.

У відомстві наголошують, що укріплення, швидше за все, мають зменшити можливості наступу російських військових, а також позбавити їх тактичної переваги.

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"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", - йдеться в огляді.

Як повідомлялося, в другій половині лютого військам РФ вдалося захопити Авдіївку, а такожвитіснити Сили оборони України з кількох населених пунктів поблизу неї.

Наприкінці лютого аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зробили висновок, що російські війська повернули собі ініціативу по всій лінії фронту та здатні проводити наступальні операції у будь-якій ділянці та будь-коли, поки утримуватимуть ініціативу.

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