Лондон: Україна прискорила будівництво ліній оборони

У британській розвідці вважають, що українські війська стрімко розбудовують лінії оборони, що має зашкодити наступу російських військових.

Українські війська, вірогідно, прискореними темпами будують укріплені лінії оборони на декількох ділянках фронту, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії. Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, йдеться у повідомленні британської розвідки у мережі Х у неділю, 10 березня.

У відомстві наголошують, що укріплення, швидше за все, мають зменшити можливості наступу російських військових, а також позбавити їх тактичної переваги.

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"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", - йдеться в огляді.

Як повідомлялося, в другій половині лютого військам РФ вдалося захопити Авдіївку, а такожвитіснити Сили оборони України з кількох населених пунктів поблизу неї.

Наприкінці лютого аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зробили висновок, що російські війська повернули собі ініціативу по всій лінії фронту та здатні проводити наступальні операції у будь-якій ділянці та будь-коли, поки утримуватимуть ініціативу.