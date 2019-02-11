Brexit: Мей просить у парламенту більше часу для переговорів з ЄС

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей закликала депутатів парламенту дати уряду більше часу для переговорів з Брюсселем щодо окремих пунктів угоди про вихід країни зі спільноти. Про це вона заявила у вівторок, 12 лютого, під час виступу у Палаті громад. "Досягнувши домовленості з ЄС щодо подальших переговорів, нам тепер потрібен певний час, щоб завершити цей процес", - зазначила Мей, цитує агенція AFP.

За словами Мей, вона хоче представити змінену угоду, яка матиме перспективи бути затвердженою більшістю в парламенті. Переговори з Брюсселем, запевнила прем'єрка, перебувають "на вирішальній стадії". "Ми всі тепер повинні зберігати витримку, щоб домогтися змін, яких вимагає цей парламент, аби вчасно провести Brexit", - наголосила Мей. Вона пропонує провести наступне голосування щодо угоди 27 лютого, напередодні прем'єрка має виступити у парламенті зі звітом щодо результатів. Якщо до того часу не буде запропоновано на голосування змінену угоду, то парламент сам вирішуватиме стосовно подальших кроків щодо Brexit.

Тереза Мей наголосила, що уряд прагне змінити пункти угоди щодо механізму для уникнення відновлення митного і прикордонного контролю між Республікою Ірландія та Північною Ірландією (backstop), посилення захисту прав робітників та захисту навколишнього середовища, передає агенція Reuters. Водночас прем'єрка відкинула пропозицію лідера лейбористів Джеремі Корбіна щодо довгострокового митного союзу з ЄС.

В ЄС вже неодноразово наголошували, що не мають наміру змінювати вироблені упродовж тривалих переговорів пункти угоди, зазначаючи, що компромісний договір є "єдино можливим". Утім, у Брюсселі готові додати деякі формулювання до політичної декларації про подальші відносини з Лондоном. Над ними працюють експерти від обох сторін.

Критики закидають Мей затягування часу для того, щоб депутати підтримали її угоду про Brexit. Якщо вони погодяться на пропозицію прем'єрки, то це стане вже другим продовження терміну переговорів про угоду. Наприкінці січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб уряд поновив переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" так званий режим backstop.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року, однак сторони ще не затвердили угоду про відносини після цього. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.