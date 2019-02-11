 Brexit: Мей просить у парламенту більше часу для переговорів з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Brexit: Мей просить у парламенту більше часу для переговорів з ЄС

За півтора місяця до запланованого виходу Великобританії з Євросоюзу прем'єр-міністерка просить парламент надати уряду більше часу для переговорів з Брюсселем. Мей пропонує провести голосування 27 лютого.

Тереза Мей під час виступу в Палаті громад 12 лютого

Тереза Мей під час виступу в Палаті громад 12 лютого

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей закликала депутатів парламенту дати уряду більше часу для переговорів з Брюсселем щодо окремих пунктів угоди про вихід країни зі спільноти. Про це вона заявила у вівторок, 12 лютого, під час виступу у Палаті громад. "Досягнувши домовленості з ЄС щодо подальших переговорів, нам тепер потрібен певний час, щоб завершити цей процес", - зазначила Мей, цитує агенція AFP.

За словами Мей, вона хоче представити змінену угоду, яка матиме перспективи бути затвердженою більшістю в парламенті. Переговори з Брюсселем, запевнила прем'єрка, перебувають "на вирішальній стадії". "Ми всі тепер повинні зберігати витримку, щоб домогтися змін, яких вимагає цей парламент, аби вчасно провести Brexit", - наголосила Мей. Вона пропонує провести наступне голосування щодо угоди 27 лютого, напередодні прем'єрка має виступити у парламенті зі звітом щодо результатів. Якщо до того часу не буде запропоновано на голосування змінену угоду, то парламент сам вирішуватиме стосовно подальших кроків щодо Brexit. 

Тереза Мей наголосила, що уряд прагне змінити пункти угоди щодо механізму для уникнення відновлення митного і прикордонного контролю між Республікою Ірландія та Північною Ірландією (backstop), посилення захисту прав робітників та захисту навколишнього середовища, передає агенція Reuters. Водночас прем'єрка відкинула пропозицію лідера лейбористів Джеремі Корбіна щодо довгострокового митного союзу з ЄС.

DW.COM

Унаслідок "жорсткого Brexit" підприємства ФРН можуть скоротити понад 100 тисяч робочих місць, зазначають експерти Інституту економічних досліджень IWH. (10.02.2019)

У 2018 році ВВП Великобританії зріс лише на 1,4 відсотка - це найгірший результат з 2012 року. А в поточному році очікується, що зростання економіки сповільниться ще більше. (11.02.2019)

Канцлерка ФРН відкинула поновлення переговорів про вихід Великобританії з ЄС. А питання кордону між Ірландією та Великобританією, вважає Анґела Меркель, можна врегулювати пізніше. (04.02.2019)

В ЄС вже неодноразово наголошували, що не мають наміру змінювати вироблені упродовж тривалих переговорів пункти угоди, зазначаючи, що компромісний договір є "єдино можливим". Утім, у Брюсселі готові додати деякі формулювання до політичної декларації про подальші відносини з Лондоном. Над ними працюють експерти від обох сторін.

Критики закидають Мей затягування часу для того, щоб депутати підтримали її угоду про Brexit. Якщо вони погодяться на пропозицію прем'єрки, то це стане вже другим продовження терміну переговорів про угоду. Наприкінці січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб уряд поновив переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" так званий режим backstop. 

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року, однак сторони ще не затвердили угоду про відносини після цього. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.

Дивитись відео 01:41
Now live
01:41 хв

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

Аудіо й відео до теми

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)  

Також за темою

Belgien | PM Donald Tusk

Туск: Прихильники Brexit без плану заслуговують на "особливе місце в пеклі" 06.02.2019

Євросоюз сподівається на реалістичні пропозиції від британського уряду щодо виходу країни зі спільноти, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск. Він різко розкритикував прихильників неврегульованого Brexit.

Nordirland Belfast Rede Theresa May, Premierministerin

Мей обіцяє уникнути кордону між Ірландією та Північною Ірландією 05.02.2019

Британський уряд не допустить відновлення кордону між Північною Ірландією та Ірландією, заявила у Белфасті прем'єрка Великобританії. Це питання вона обговорить у Брюсселі з керівництвом ЄС.

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel

Меркель: Повторних переговорів щодо угоди про Brexit не буде 04.02.2019

Канцлерка ФРН відкинула поновлення переговорів про вихід Великобританії з ЄС. А питання кордону між Ірландією та Великобританією, вважає Анґела Меркель, можна врегулювати пізніше.

Реклама

Докладно

Вшанування пам'яті жертв Фойб в Італії, фото з архіву

Націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів

Заяви голови Європарламенту італійця Антоніо Таяні викликали обурення у Словенії та Хорватії. 

Як німці заощаджують і чому люблять готівку?

Німці й гроші: чому люблять готівку і як заощаджують?(відео)

Економних німців називають Sparfuchs - "ощадлива лисиця". Це не означає, що німці скупі, але вони люблять заощаджувати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  