Brexit: Мей не вдалося досягнути прориву на переговорах з Юнкером

Британській прем'єрці Терезі Мей на зустрічі з головою Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі в середу, 21 листопада, не вдалося досягнути прориву в питанні подальших відносин після виходу Великобританії зі складу ЄС - так званого Brexit. Речник Єврокомісії після зустрічі заявив про "дуже хороший прогрес", утім додав, що "робота триває", повідомляє агенція Reuters.

Окрім узгодженого сторонами минулого тижня проекту угоди щодо Brexit на саміті ЄС 25 листопада мають схвалити і політичну заяву щодо відносин між Великобританією та Євросоюзом. Саме над нею і працюють зараз сторони. Поки її проект не готовий, хоча часу залишилося обмаль. Серед каменів спотикання - права на рибний промисел та питання Гібралтару.

Тереза Мей після зустрічі заявила в інтерв'ю британській телерадіокомпанії BBC, що 24 листопада повернеться в Брюссель задля продовження переговорів з Жаном-Клодом Юнкером. "Я повернуся (до Брюсселя. - Ред.) для подальших зустрічей, у тому числі й головою (Єврокомісії. - Ред.) Юнкером, для того, щоб обговорити те, як нам гарантувати, що цей процес вдасться завершити таким чином, щоб він враховував інтереси наших народів", - сказала Мей. Водночас вона назвала зустріч "хорошою" та висловила сподівання, що пореговірникам вдасться вчасно розв'язати спірні питання.

Раніше цього дня віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що сторони "поки не досягли мети". За його словами, остаточний текст заяви має з'явитися до кінця дня 23 листопада.

Нагадаємо, минулого тижня Мей вдалося узгодити з ЄС проект договору про вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу у березні 2019 року. Офіційно текст цього договору мають затвердити 25 листопада під час позачергового саміту ЄС.