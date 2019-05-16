 Brexit: Мей запропонує парламенту голосування щодо другого референдуму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Brexit: Мей запропонує парламенту голосування щодо другого референдуму

Очільниця британського уряду Тереза Мей запропонує депутатам нижньої палати парламенту проголосувати за новий референдум щодо Brexit, але висунула для цього умову.

Тереза Мей під час виголошення заяви в Лондоні, 21 травня 2019 року

Тереза Мей під час виголошення заяви в Лондоні, 21 травня 2019 року

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей заявила, що уряд запропонує депутатам Палати громад голосування щодо другого референдуму про вихід Великобританії з ЄС, якщо вони підтримають угоду про Brexit. З такою заявою Мей виступила у вівторок, 21 травня, у Лондоні, повідомляє агенція AFP. За її словами, йдеться про "останній шанс" вийти з глухого кута у питанні Brexit та втіленні волі виборців.

Законопроект, за який британські законодавці мають голосувати на початку наступного місяця, очільниця уряду назвала "новою угодою про Brexit". Цей проект, за словами Мей, передбачає також, що парламент зможе проголосувати, чи повинна Великобританія на певний час залишатися в митному союзі. Таким чином Мей намагається заручитися підтримкою лейбористів.

Нагадаємо, нижня палата британського парламенту протягом останніх місяців вже тричі відхиляла угоду про вихід країни з ЄС. Крім того, 17 травня безрезультатно закінчилися переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд Терези Мей та опозиційна Лейбористська партія.

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