 Brexit: лідери ЄС вимагають від Лондона ″реалістичних пропозицій″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Brexit: лідери ЄС вимагають від Лондона "реалістичних пропозицій"

Брюссель очікує від британського уряду "реалістичних пропозицій" щодо проблемних питань у переговорах про Brexit уже наступного понеділка.

Лідери ЄС на саміті обговорювали питання Brexit без Терези Мей

Лідери ЄС на саміті обговорювали питання Brexit без Терези Мей

Лідери 27 країн Європейського Союзу ухвалили критичну оцінку переговорів щодо виходу 28-го члена, Великобританії, зі складу блоку. У висновках у рамках саміту європейських лідерів, який проходить 28-29 червня у Брюсселі, вони поставили Лондону вимогу надати "реалістичні та дієві пропозиції" стосовно того, якими він бачить майбутні відносини між Великобританією та ЄС після Brexit.

DW.COM

Очільниця британського уряду Тереза Мей запевнила президента Європейської Ради Дональда Туска, що надасть пропозиції стосовно подальших відносин між Лондоном і Брюсселем після саміту ЄС, який відбудеться цього тижня. (25.06.2018)

Сто тисяч британців вийшли на вулиці Лондона на знак протесту проти виходу країни зі складу Євросоюзу. Акція відбувається у другу річницю референдуму щодо Brexit. (23.06.2018)

У висновках вказується, що Брюссель та Лондон досі не досягли "суттєвого прогресу" у найскладнішому питанні - адмініструванні кордону після Brexit між Ірландією, що є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка входить до складу Сполученого Королівства. Брюссель очікує від британського уряду нових пропозицій з цього та інших проблемних питань уже наступного понеділка, 2 липня. Також у документі, погодженому у п'ятницю лідерами усіх членів ЄС, окрім Великобританії, міститься рекомендація до країн-членів ЄС готуватися до того, що Brexit може відбутися й без укладення між Брюсселем та Лондоном угоди про вихід.

"Дозвольте мені вкотре нагадати, що час спливає. Ми хочемо досягти угоди і ми працюємо над цим, але часу вкрай мало", - заявив головний представник ЄС на переговорах про вихід Великобританії з Євросоюзу Мішель Барньє.

Великобританія має вийти зі складу ЄС у березні 2019 року. Згідно з графіком переговорів між Брюсселем та Лондоном, сторони мають остаточно погодити текст угоди про вихід з ЄС до жовтня 2018 року, щоб парламенти країн-членів ЄС та Великобританії мали достатньо часу для її ратифікації. Утім, у зв'язку зі складними переговорами між сторонами вони регулярно заявляють про можливість Brexit без укладення угоди про вихід.

25 червня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей пообіцяла надати Євросоюзу протягом поточного тижня детальні пропозиції британського уряду щодо подальших відносин із ЄС після Brexit.

Дивитись відео 01:24
Now live
01:24 хв

Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)  

Також за темою

Kanada G7 | Theresa May

Мей пообіцяла надати нові пропозиції Брюсселю щодо майбутніх відносин 25.06.2018

Очільниця британського уряду Тереза Мей запевнила президента Європейської Ради Дональда Туска, що надасть пропозиції стосовно подальших відносин між Лондоном і Брюсселем після саміту ЄС, який відбудеться цього тижня.

Großbritannien London Demonstration gegen Brexit

Річниця референдуму про Brexit: у Лондоні протестують 100 тисяч британців 23.06.2018

Сто тисяч британців вийшли на вулиці Лондона на знак протесту проти виходу країни зі складу Євросоюзу. Акція відбувається у другу річницю референдуму щодо Brexit.

Brexit Michel Barnier

Brexit: ЄС незадоволений пропозицією Лондона щодо ірландського кордону 08.06.2018

В Євросоюзі вважають, що пропозиція Лондона, згідно з якою уся Великобританія тимчасово зможе дотримуватися європейських митних правил, є неприйнятною та викликає багато питань.

Докладно

Зубна щітка Effa, яка не шкодитиме довкіллю

Українська зубна щітка завойовує світ

Український стартап – в кожен дім. Така мета компанії Effa, яка розробила екологічну зубну щітку з переробленого паперу. 

Північний потік - 2 почнуть будувати влітку 2018 року

ФРН не має гарантій від США щодо "Північного потоку-2"

Ще восени 2017 року США пообіцяли Німеччині не поширювати санкції на укладені проекти в газовій сфері. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  