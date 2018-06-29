Brexit: лідери ЄС вимагають від Лондона "реалістичних пропозицій"

Лідери 27 країн Європейського Союзу ухвалили критичну оцінку переговорів щодо виходу 28-го члена, Великобританії, зі складу блоку. У висновках у рамках саміту європейських лідерів, який проходить 28-29 червня у Брюсселі, вони поставили Лондону вимогу надати "реалістичні та дієві пропозиції" стосовно того, якими він бачить майбутні відносини між Великобританією та ЄС після Brexit.

У висновках вказується, що Брюссель та Лондон досі не досягли "суттєвого прогресу" у найскладнішому питанні - адмініструванні кордону після Brexit між Ірландією, що є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка входить до складу Сполученого Королівства. Брюссель очікує від британського уряду нових пропозицій з цього та інших проблемних питань уже наступного понеділка, 2 липня. Також у документі, погодженому у п'ятницю лідерами усіх членів ЄС, окрім Великобританії, міститься рекомендація до країн-членів ЄС готуватися до того, що Brexit може відбутися й без укладення між Брюсселем та Лондоном угоди про вихід.

"Дозвольте мені вкотре нагадати, що час спливає. Ми хочемо досягти угоди і ми працюємо над цим, але часу вкрай мало", - заявив головний представник ЄС на переговорах про вихід Великобританії з Євросоюзу Мішель Барньє.

Великобританія має вийти зі складу ЄС у березні 2019 року. Згідно з графіком переговорів між Брюсселем та Лондоном, сторони мають остаточно погодити текст угоди про вихід з ЄС до жовтня 2018 року, щоб парламенти країн-членів ЄС та Великобританії мали достатньо часу для її ратифікації. Утім, у зв'язку зі складними переговорами між сторонами вони регулярно заявляють про можливість Brexit без укладення угоди про вихід.

25 червня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей пообіцяла надати Євросоюзу протягом поточного тижня детальні пропозиції британського уряду щодо подальших відносин із ЄС після Brexit.