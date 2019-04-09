Brexit знову відстрочили - до 31 жовтня

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей прийняла пропозицію ЄС відстрочити до 31 жовтня 2019 року дату виходу її країни зі складу Європейського Союзу (Brexit). Про це повідомив у мікроблозі Twitter голова Європейської Ради Дональд Туск.

Згода Мей означає "додаткові шість місяців для Сполученого Королівства на пошуки кращого рішення", наголосив Туск. Трохи раніше про відстрочку Brexit до 31 жовтня домовилися учасники позачергового саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Згідно з їхніми планами, у червні нинішнього року Євросоюз повинен перевірити, чи вживає Лондон всі необхідні заходи для Brexit.

Водночас і Туск, і Мей припустили, що Brexit може відбутись і до виборів в Європарламент. Мей заявила, що якщо "вдасться упорядкувати вихід Великобританії з ЄС до 22 травня, європейські вибори можна буде і не проводити". Якщо ж парламент в Лондоні ратифікує угоду, погоджену Мей з Брюсселем, відстрочка може бути скасована, наголосив у цьому контексті Туск.

Напередодні ввечері Палата громад британського парламенту схвалила план прем'єрки Терези Мей з відтермінування виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу до 30 червня. За це рішення проголосували 420 депутатів, проти - 110. Міжпартійні переговори щодо виходу країни з ЄС відбудуться після саміту лідерів країн Євросоюзу, який запланований на 10 квітня.

Також 9 квітня Тереза Мей зустрілася з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). Лідерки урядів обох країн обговорили прохання Великобританії відкласти Brexit до 30 червня з можливістю перенести цю дату, якщо Мей зможе переконати британський парламент ратифікувати угоду з ЄС до цього.