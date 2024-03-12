БпЛА атакували сім областей РФ: є влучання у нафтобази

За даними місцевої влади РФ і ЗМІ, внаслідок ударів дронів спалахнули пожежі на нафтобазах в Орлі та Нижньогородській області. Ще в п'яти російських регіонах відзвітували про відбиття атак безпілотників.

Відразу кілька російських регіонів зазнали в ніч проти вівторка, 12 березня, атак з повітря із застосуванням безпілотників (БпЛА). Так, про збиті засобами ППО безпілотники повідомили губернатори Воронезької, Курської та Тульської областей, а також мер Москви.

Крім того, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів, що скинуті з БПЛА вибухові пристрої пошкодили лінії електропередачі. "Унаслідок вибухів постраждалих немає", а без електропостачання опинилося сім сіл, поінформував російський посадовець.

В Орлі та під Нижнім Новгородом атаковані нафтобази

Тим часом губернатор Орловської області Андрій Кличков написав у Telegram про "падіння БпЛА", уточнивши, що нападу зазнав "об'єкт паливно-енергетичного комплексу", спалахнула пожежа. Водночас у пресслужбі уряду Орловської області повідомили, що спалахнув резервуар нафтосховища в Орлі, до гасіння пожежі залучили понад 60 осіб.

Крім того, російський інформресурс "База" повідомив, що безпілотник також впав на території нафтобази "Лукойлу" в Нижньогородській області, внаслідок чого там спалахнула пожежа.

Згодом губернатор цього російського регіону Глєб Нікітін уточнив у Telegram-каналі , що внаслідок атаки сталося "загоряння на одній із установок з переробки нафти" на об'єкті паливно-енергетичного комплексу в Кстовській промзоні. За попередніми даними, постраждалих немає, зазначив російський чиновник.

А мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили ППО у Раменському міському окрузі збили безпілотник, що летів на Москву.

Дедалі більше регіонів РФ зазнають атак дронів

Влада РФ традиційно звинувачує в таких ударах ЗСУ та українські спецслужби, водночас у Києві зазвичай не коментують інциденти на території РФ. Попри це останнім часом в зоні дії безпілотників опиняться дедалі більше російських регіонів. Зростає й інтенсивність ударів.

Приміром, 9 березня в міноборони РФ повідомили, що протягом ночі засоби ППО знищили 47 українських безпілотників, переважно в районі Ростова-на-Дону, ціллю атаки, ймовірно, був авіаційний завод, розташований у тому регіоні РФ, пише інформагенція AFP.