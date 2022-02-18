 Боєздатність української армії: що ЗСУ може протиставити військовій агресії Росії? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.02.2022

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Політика й суспільство

Боєздатність української армії: що ЗСУ може протиставити військовій агресії Росії? (відео)

За вісім років війни армія України зазнала кардинальних змін. DW з'ясувала слабкі й сильні сторони українського війська і що ЗСУ можуть протиставити Росії у разі повномасштабного вторгнення.

Наскільки боєздатна українська армія?

Наскільки боєздатна українська армія?

Американські "Джавеліни" й британські NLAW в руках українських військових. Ці ракети гарантовано знищують танки супротивника. Винищувачі й бомбардувальники атакують колону ворожих танків. Протягом лютого такі навчання військових відбуваються на десятках полігонів України. До 2014 року уявити такі маневри ЗСУ було складно. Нині українська армія - зовсім інша. Утім, чи достатньо власних потужностей і допомоги Заходу, аби стримати другу армію світу - російську?


 

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