Боєздатність української армії: що ЗСУ може протиставити військовій агресії Росії? (відео)

Американські "Джавеліни" й британські NLAW в руках українських військових. Ці ракети гарантовано знищують танки супротивника. Винищувачі й бомбардувальники атакують колону ворожих танків. Протягом лютого такі навчання військових відбуваються на десятках полігонів України. До 2014 року уявити такі маневри ЗСУ було складно. Нині українська армія - зовсім інша. Утім, чи достатньо власних потужностей і допомоги Заходу, аби стримати другу армію світу - російську?



