Боєздатність української армії: що ЗСУ може протиставити військовій агресії Росії? (відео)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
За вісім років війни армія України зазнала кардинальних змін. DW з'ясувала слабкі й сильні сторони українського війська і що ЗСУ можуть протиставити Росії у разі повномасштабного вторгнення.
Американські "Джавеліни" й британські NLAW в руках українських військових. Ці ракети гарантовано знищують танки супротивника. Винищувачі й бомбардувальники атакують колону ворожих танків. Протягом лютого такі навчання військових відбуваються на десятках полігонів України. До 2014 року уявити такі маневри ЗСУ було складно. Нині українська армія - зовсім інша. Утім, чи достатньо власних потужностей і допомоги Заходу, аби стримати другу армію світу - російську?
Інформація про те, що жінкам багатьох професій в Україні доведеться ставати на обов'язковий військовий облік, сколихнула українські соцмережі. DW з'ясувала, як це працюватиме.
10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чого навчились ЗСУ для протидії Росії?
Про загрозу російського вторгнення кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського?
Україна просить у західних союзників озброєння та спецтехніку для розбудови свого військово-морського потенціалу. За яких умов Берлін відповість позитивно?