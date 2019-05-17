 Boeing визнав наявність дефектів у програмі симулятора для 737 MAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

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Новини

Boeing визнав наявність дефектів у програмі симулятора для 737 MAX

Симулятори польотів працювали з помилками, тому не могли відтворити деякі умови, зокрема ті, за яких сталися дві авіакатастрофи Boeing 737 MAX, повідомив авіаконцерн. Дефекти були усунуті, запевнили в компанії.

Симулятор польотів для Boeing 737 (архівне фото)

Симулятор польотів для Boeing 737 (архівне фото)

Американський авіабудівний концерн Boeing визнав наявність помилок у програмному забезпеченні симулятора польотів для літаків серії Boeing 737 MAX. У компанії запевнили, що недоліки усунуто. "Компанія Boeing внесла поправки до програмного забезпечення симулятора 737 MAX і надала додаткову інформацію операторам пристроїв", - повідомила компанія ввечері у суботу, 18 травня, цитує агентство AFP.

Повідомляється, що через зазначені дефекти на симуляторах польотів, на яких проходять навчання пілоти, не могли бути відтворені ті умови, за яких сталися дві авіакатастрофи літаків Boeing 737 MAX. Компанія вперше визнала помилки у програмному забезпеченні, пов'язаному з літаками цієї серії. Концерн не вказав, коли він вперше дізнався про цю проблему, і чи інформував він про це регуляторів.

Раніше 16 травня компанія оголосила про завершення оновлення програмного забезпечення для літаків серії 737 МАХ, експлуатація яких була призупинена в березні після авіакатастрофи в Ефіопії, а також проведення 207 випробувальних польотів загальною тривалістю 360 годин. Однак для того, щоб авіаперевізники знову могли експлуатувати лайнери Boeing 737 МАХ, внесені в програмне забезпечення зміни повинні бути схвалені Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA).

DW.COM

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Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс зі столиці Ефіопії Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.

Розслідування катастрофи літака Boeing 737 MAX в Ефіопії, яке проводять американські експерти, зосереджено навколо роботи системи автоматичного керування, що відповідає за поліпшення характеристик маневрування (MCAS).

Багато країн, включаючи і членів Європейського Союзу, поки призупинили використання літаків Boeing 737 MAX. Загальний парк цих літаків по всьому світу становить 371 одиницю.

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