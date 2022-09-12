Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

Тетяна Клуґ

12 год. тому 12 год. тому

Дві з трьох партій правлячої коаліції Німеччини виступають за поставки зброї Україні на тлі успішного контрнаступу. Натомість канцлер Олаф Шольц та міноборони ФРН зволікають. Чи дочекається Україна німецьких танків?