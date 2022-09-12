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КонфліктиУкраїна

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

Тетяна Клуґ
12 год. тому

Дві з трьох партій правлячої коаліції Німеччини виступають за поставки зброї Україні на тлі успішного контрнаступу. Натомість канцлер Олаф Шольц та міноборони ФРН зволікають. Чи дочекається Україна німецьких танків?

https://www.dw.com/uk/bilse-ci-mense-zbroi-dla-ukraini-nimeccina-sperecaetsa-pro-tanki-j-vazke-ozbroenna-14092022/video-63115536
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