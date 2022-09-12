Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

КонфліктиУкраїнаНімеччина сперечається про танки й важку зброю для УкраїниTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаТетяна Клуґ12 год. тому12 год. томуДві з трьох партій правлячої коаліції Німеччини виступають за поставки зброї Україні на тлі успішного контрнаступу. Натомість канцлер Олаф Шольц та міноборони ФРН зволікають. Чи дочекається Україна німецьких танків?https://www.dw.com/uk/bilse-ci-mense-zbroi-dla-ukraini-nimeccina-sperecaetsa-pro-tanki-j-vazke-ozbroenna-14092022/video-63115536Реклама