Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ

Кілька десятків підводних човнів Військово-морських сил (ВМС) Німеччини оснащені навігаційним обладнанням, розробленим російським підприємством. Про це німецький тижневик Bild am Sonntag пише в неділю, 28 березня.

За його даними, обладнання фірми "Транзас" встановили приблизно на 100 субмарин в 2005 році, коли канцлером ФРН був Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Зараз колишнього главу уряду Німеччини на батьківщині критикують за роботу на підконтрольні російській владі концерни "Роснафта" і "Газпром".

Крім того, Німеччина не виключила фірму із Санкт-Петербурга зі списку постачальників і пізніше. Наприклад, навігаційна система Navi-Sailor 4100, розроблена компанією "Транзас", за даними видання, встановлена на підводних човнах U-35 і U-36, які почали використовувати у 2015 і 2016 роках відповідно.

Шифрування даних, розроблене в Росії, не відповідає військовому стандарту безпеки, який вважається особливо захищеним, зауважує Bild am Sonntag. У разі успішної кібератаки зловмисники можуть маніпулювати навігаційними даними. Це може призвести до повної втрати працездатності судна, цитує видання неназваного офіцера ВМС ФРН. При цьому представник міністерства оборони ФРН у відповідь на запит видання про можливу загрозу російського обладнання повідомив, що відомство вживає серйозних зусиль з метою гарантувати IT-безпеку у підзвітних йому сферах.

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