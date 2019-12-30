 Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Новини

Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ

Навігаційне обладнання російської фірми "Транзас" з'явилося на підводних човнах ВМС Німеччини за Ґергарда Шредера, пише Bild am Sonntag. Експертів хвилює його можлива вразливість до кібератак.

Підводний човен U-35 ВМС Німеччини в Еккернфьорде

Підводний човен U-35 ВМС Німеччини в Еккернфьорде

Кілька десятків підводних човнів Військово-морських сил (ВМС) Німеччини оснащені навігаційним обладнанням, розробленим російським підприємством. Про це німецький тижневик Bild am Sonntag пише в неділю, 28 березня.

За його даними, обладнання фірми "Транзас" встановили приблизно на 100 субмарин в 2005 році, коли канцлером ФРН був Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Зараз колишнього главу уряду Німеччини на батьківщині критикують за роботу на підконтрольні російській владі концерни "Роснафта" і "Газпром".

Крім того, Німеччина не виключила фірму із Санкт-Петербурга зі списку постачальників і пізніше. Наприклад, навігаційна система Navi-Sailor 4100, розроблена компанією "Транзас", за даними видання, встановлена на підводних човнах U-35 і U-36, які почали використовувати у 2015 і 2016 роках відповідно.

Шифрування даних, розроблене в Росії, не відповідає військовому стандарту безпеки, який вважається особливо захищеним, зауважує Bild am Sonntag. У разі успішної кібератаки зловмисники можуть маніпулювати навігаційними даними. Це може призвести до повної втрати працездатності судна, цитує видання неназваного офіцера ВМС ФРН. При цьому представник міністерства оборони ФРН у відповідь на запит видання про можливу загрозу російського обладнання повідомив, що відомство вживає серйозних зусиль з метою гарантувати IT-безпеку у підзвітних йому сферах.

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