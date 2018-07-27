 Bild: Вільні демократи у Бундестазі пропонують нову ініціативу щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

Bild: Вільні демократи у Бундестазі пропонують нову ініціативу щодо України

Задля врегулювання конфлікту на Донбасі фракція вільних демократів у Бундестазі планує внести нову ініціативу. Вони сподіваються здобути підтримку для неї і з боку партій урядової коаліції.

Німецькі вільні демократи планують внести нову ініціативи щодо України на розгляд Бундестагу

Німецькі вільні демократи планують внести нову ініціативи щодо України на розгляд Бундестагу

Фракція Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) планує внести у Бундестаг проект нової ініціативи щодо розв'язання конфлікту на Донбасі. Про це ввечері суботу, 27 квітня, повідомило німецьке видання Bild. За даними журналістів видання, нова ініціатива називається "Мир в Україні потребує нового імпульсу". Документ містить 12 пунктів й отримав підтримку всіх членів фракції ВДП, яка перебуває в опозиції до уряду, який сформували консерватори та соціал-демократи.

Очікується, що ініціативу внесуть на розгляд Бундестагу через один пленарний тиждень. За словами авторки проекту ініціативи Ренати Альт (Renata Alt), обрання президентом України Володимира Зеленського та членство Німеччини в Раді Безпеки ООН є головними факторами для того, щоб надати мирним переговорам навколо Донбасу "нового поштовху".

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Вільні демократи вважають, що Бундестаг разом з фракцією ВДП має вимагати від уряд ФРН розробити до мінських домовленостей додатковий план дій з обов'язковими термінами, зазначається в ініціативі. Крім того, цей додатковий план дій має також містити стимули, що заохочували б до виконання, та конкретні наслідки в разі його недотримання. Як Росії, так і Україні потрібно втілювати в життя зроблені в мінських угодах обіцянки, кажуть у ВДП.

Окрім того, уряд ФРН всередині ЄС має просувати "новий або ж додатковий цивільно-поліцейський компонент місії ООН". Він має першочергово перебрати на себе суверенні повноваження у співпраці з місцевими українськими органами безпеки. Щодо наявних на сьогодні спостережних та інших місій за участі ЄС, приміром EUAM (місія ЄС задля реформи українського сектора безпеки. - Ред.), то їх слід значно розширити, зазначається в ініціативі.

Також уряду ФРН варто було б розробити та представити на розгляд Ради Безпеки ООН новий план мирного врегулювання на Донбасі. Серед іншого цей план мирного врегулювання передбачатиме виведення військ з Донбасу, а також заміну й розпуск "урядів" самопроголошених "народних республік" у Донецьку та Луганську. Крім того, сам план також має містити пункт про запровадження на цих територіях цивільної перехідної адміністрації під егідою ООН з чітко прописаним мандатом. Саме ця адміністрація має також підготувати регіон до проведення вільних та незалежних виборів.

"Тепер уряд ФРН має діяти рішуче та надалі всіляко й активно підтримувати Україну. Самої лише підтримки на словах з боку канцлерки ФРН (Анґели Меркель (Angela Merkel). - Ред.) замало. Якщо уряд ФРН справді має серйозні наміри в цьому плані, то йому слід визнати політичні реалії та сприйняти наш додатковий план дій як шлях з нинішнього глухого кута", - сказала Рената Альт у розмові з журналістами Bild.

Хоча партії урядової коаліції в ФРН рідко голосують за ініціативи опозиції, Рената Альт запевнила, що під час дебатів у Бундестазі намагатиметься заручитися підтримкою консерваторів та соціал-демократів.

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