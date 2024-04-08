Тікали від спалаху холери: біля Мозамбіку потонули 90 людей

Рибальський човен, який вирушив з материка на острів, міг вмістити максимум 100 осіб, але на борту було близько 130 людей. Судно, ймовірно, зазнало аварії, коли зіштовхнулося з високими хвилями.

Понад 90 людей загинули після того, як у неділю, 7 квітня, біля північного узбережжя Мозамбіку перекинувся човен. Як передає агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ, ті, хто був на борту рибальського човна, рятувалися від спалаху холери і прямували на острів Мозамбік біля узбережжя провінції Нампула.

Сам човен міг вмістити максимум 100 осіб, але на борту було близько 130 людей. Судно, ймовірно, зазнало аварії, коли зіштовхнулося з високими хвилями. За даними ЮНІСЕФ, зараз Мозамбік охоплений найбільшим за останні 25 років спалахом холери. З початку спалаху у вересні 2022 року було зареєстровано понад 37 000 випадків.

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Як повідомляє агенція AFP, провінція Нампула є найбільш постраждалим регіоном, на який припадає третина всіх випадків холери, які фіксують з жовтня минулого року. За даними місцевої адміністрації, загинула 91 людина, серед постраждалих було багато дітей. Рятувальники знайшли п'ятьох уцілілих, але морські умови ускладнюють проведення операції.

Також зазначається, що більшість пасажирів нібито намагалися втекти з материка через паніку, спричинену дезінформацією про холеру.