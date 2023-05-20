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Вакцинація від холери в СиріїФото: OMAR HAJ KADOUR/AFP
Здоров'яСвіт

Мільярд людей ризикує захворіти на холеру - ООН

Роман Губа
26 хв. тому

За оцінкою ВООЗ, небезпека захворіти існує у 43-х країнах. У ООН називають перспективи "похмурими" і скаржаться на брак ресурсів.

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Один мільярд людей у 43 країнах ризикує захворіти на холеру - "пандемію, що вбиває бідних", - незважаючи на те, що профілактика і лікування відносно прості, попередила в п'ятницю Організація Об'єднаних Націй (ООН)

"За оцінками Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ), мільярду людей у 43 країнах загрожує небезпека захворювання на холеру", - заявив менеджер із надзвичайних ситуацій агентства охорони здоров'я ООН із глобального реагування на холеру Генрі Грей, цитує його агенція AFP. В ООН називають перспективи "похмурими" та заявляють, що не мають ресурсів для боротьби зі спалахами хвороби, і що більше часу потрібно для початку боротьби, то гіршою буде ситуація.

У 2023 році про спалахи холери повідомили 24 країни порівняно з 15 країнами до середини травня 2022 року, зазначає агентство "Інтервакс-Україна". Захворюваність на холеру неухильно знижувалася протягом 10 років, але 2021 року ця тенденція змінилася на протилежну. Найбільше постраждали цього року були Малаві та Мозамбік. Ще дев'ять країн вважаються такими, що мають "гостру кризу": Бурунді, Камерун, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Сирія, Замбія та Зімбабве.

Грей заявив, що у зростанні кількості випадків винна бідність, конфлікти і зміну клімату, а також спричинені ними переміщення населення, які позбавляють людей більш безпечних джерел їжі та води, а також медичної допомоги.

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Боротьба з холерою

Холера є хворобою, передача якої відбувається через бактерію, яка нерідко потрапляє до організму через забруднену воду чи їжу. Симптоми холери включають діарею та блювоту, особливо тяжкий перебіг хвороби може бути у дітей. Попри те, що холера може призвести до смерті за декілька годин, існують ефективні методи лікування, такі як пероральна регідратація і використання антибіотиків у серйозніших ситуаціях. Проте не всі у бідних країнах мають належний доступ до такого лікування вчасно.

Можна уникнути епідемії холери, забезпечивши доступ до чистої води і посиливши систему епідеміологічного контролю. Однак, недостатність фінансування для оперативного втручання може коштувати життів, наголосив Грей. Він також додав, що універсальним рішенням є довгострокові інвестиції в систему очищення води.

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