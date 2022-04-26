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Бідність

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "бідність".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Війна стукає в будинки росіян

Коментар: Війна стукає в будинки росіян 26.04.2022

Розв'язана Путіним війна з Україною може призвести до того, що в російські міста прийдуть не лише бідність і похоронки, а й прилетять бомби, вважає Федір Крашенінніков.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі 11.04.2022

По всьому світу стрімко зростають ціни на паливо, продовольство та інші ресурси, реагуючи на вторгнення Росії в Україну та санкції Заходу проти РФ. Хто постраждав від кризи найсильніше, дивіться у галереї DW.

За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження

За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження 17.01.2022

Впродовж півтора року пандемії COVID-19 у світі найбагатші люди більше ніж удвічі збільшили свої статки. Наприклад, найбагатша людина світу Ілон Маск збільшив свої статки на тисячу відсотків.
CARE: Гуманітарній ситуації в Україні світові медіа приділяють замало уваги

CARE: Гуманітарній ситуації в Україні світові медіа приділяють замало уваги 13.01.2022

Гуманітарну ситуацію в Україні, попри наявність конфлікту на Донбасі та пандемію COVID-19, світові ЗМІ у 2021 році висвітлювали недостатньо. Про це йдеться у новому дослідженні благодійної організації CARE.
Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом

Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом 12.01.2022

Кабмін на час карантину запровадив державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Торговельна надбавка на них не зможе перевищувати 10 відсотків від оптово-відпускної ціни.
У Брюсселі застерегли від посилення бідності в ЄС на тлі подорожчання енергоносіїв

У Брюсселі застерегли від посилення бідності в ЄС на тлі подорожчання енергоносіїв 17.10.2021

З огляду на стрімке зростання цін на енергоносії єврокомісар з питань працевлаштування Ніколя Шміт заявив, що "енергетична бідність" у Європі загрожує мільйонам людей.
Чому в Берліні так багато біженців з Молдови

Чому в Берліні так багато "біженців" з Молдови 15.09.2021

У Берліні серед претендентів на притулок найбільше молдаван. Серед мотивів вони відверто називають економічні причини. "Ми приїхали, щоб не зимувати вдома", - сказала одна жінка кореспондентові DW.
Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео)

Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео) 12.08.2021

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

Рівень життя в Україні: суцільні злидні без середнього класу? (11.08.2021) 11.08.2021

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків українців вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

Шанс для невикористаних продуктів. У Львові відкрили банк їжі

Шанс для невикористаних продуктів. У Львові відкрили банк їжі 10.08.2021

Мета проєкту громадської організації - зібрати їжу на межі терміну придатності й передати малозабезпеченим. Охочих скористатитися такою можливістю не бракує.
Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - Європа у фокусі (відео)

Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - "Європа у фокусі" (відео) 26.04.2021

Франція та іслам: бути вчителем небезпечно? Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60. Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту. Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС.
Українського благодійника у Швейцарії запідозрили в шахрайстві

Українського благодійника у Швейцарії запідозрили в шахрайстві 28.12.2020

Щороку швейцарці жертвували на допомогу нужденним в Україні до мільйона франків, до самих нужденних доходила лише невелика частина пожертв. Організації SOS Gerasjuta закидають шахрайство. В організації закиди відкидають.
ООН: Більше мільярда людей можуть опинитися у бідності через пандемію COVID-19

ООН: Більше мільярда людей можуть опинитися у бідності через пандемію COVID-19 03.12.2020

Пандемія COVID-19 може призвести до збільшення кількості людей, які живуть у крайній бідності. В ООН припускають, що до 2030 року кількість тих, хто живе у злиднях, може перевищити мільярд.
ООН: Через пандемію зростає рівень бідності населення

ООН: Через пандемію зростає рівень бідності населення 19.11.2020

Через пандемію COVID-19 у злиднях можуть опинитись до 130 мільйонів людей. За оцінками Світового банку, людина перебуває у злиднях, коли на кожен день вона має менше 1,9 долара США.

Як в Іспанії виселяють за борги - Європа у фокусі (відео)

Як в Іспанії виселяють за борги - "Європа у фокусі" (відео) 09.11.2020

Хто у Польщі протестує проти заборони абортів. Як німець виконує останні бажання смертельно хворих. Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло.

Як в Іспанії виселяють за борги - ʺЄвропа у фокусіʺ (09.11.2020) 09.11.2020

Хто у Польщі протестує проти заборони абортів. Як німець виконує останні бажання смертельно хворих. Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло. Чи готові росіяни щеплюватися вітчизняною вакциною від COVID-19. Як молодь у Швеції розважається з... тракторами.

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