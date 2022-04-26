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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "бідність".
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Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків українців вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?
Хто у Польщі протестує проти заборони абортів. Як німець виконує останні бажання смертельно хворих. Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло. Чи готові росіяни щеплюватися вітчизняною вакциною від COVID-19. Як молодь у Швеції розважається з... тракторами.