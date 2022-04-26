Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео)

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?