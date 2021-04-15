Безготовікові розрахунки: чого очікувати від зниження міжбанківської комісії в Україні

В Україні хочуть законодавчо знизити еквайринг, тобто комісію, яку банки стягують з бізнесу за розрахунки платіжними картками. Таку норму пропонують внести до законопроєкту №4364 "Про платіжні послуги", який нині готується до другого читання в парламенті. Головний аргумент - в Україні розмір комісії вищий, ніж у Євросоюзі. Однак не всі вітають цю ініціативу - банки та платіжні системи попереджають про мільярдні втрати держбюджету та навіть пригрожують відключенням Apple Pay і Google Pay.

Дискусія про зниження комісії еквайрингу триває в Україні після березневої заяви голови Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі. Він тоді заявив, що в Україні цей платіж у 2,5 рази вищий, ніж у країнах ЄС, і тому бізнес та споживачі переплачують. З іншого боку, банки та регулятор твердять, що якраз через вищу комісію еквайрингу в Україні клієнти отримують більший кешбек (повернення коштів - Ред.) та вигідніші умови на решту послуг в порівнянні з ЄС.

Круговерть комісій

За даними Нацбанку України (НБУ), в Україні кількість безготівкових операцій торік зросла на 18,6 відсотка. Не в останню чергу цьому сприяє пандемія COVID-19 - власники платіжних карток охочіше використовують безготівкову оплату. Але не всі замислюються над тим, що розраховуючись картою, наприклад, в супермаркеті, кожен покупець платить за витрати бізнесу на еквайринг, коли прикладає її до POS-терміналу. Таким чином кошти з рахунку банку, який видав цю картку покупцеві (емітент), переходять на рахунок магазину. POS-термінали встановлює і обслуговує банк-еквайр, який за свої послуги з бізнесу теж бере комісію під час кожної транзакції. Найбільші банки-еквайри - "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Райффайзен Банк Аваль" та "Альфа-Банк", яким разом належить понад 80 відсотків українського ринку. Ставка еквайрингу варіюється від 1,8 до 3 відсотків від суми кожної транзакції, але ці дані непублічні і офіційної статистики немає, зазначив у коментарі DW асоційований експерт київського Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз. "За моїми підрахунками середня комісія - 2,5 відсотки", - оцінює він.

Якщо банки, що обслуговують продавця і покупця, - різні, то частку з комісії за еквайринг банк-еквайр платить банку-емітенту карти. Такі розрахунки між банками називають інтерчейндж або міжбанківською комісією. Її розмір становить 60-75 відсотків від вартості еквайрингу, зазначив DW голова Асоціації мобільних кав'ярень Олексій Бусаєв. Також, частину з еквайрингу банки платять платіжним системам, зокрема, Visa, MasterCard, Google Pay або Apple Pay. Але це невеликі суми. За словами співвласника monobank Олега Гороховського, за середньої комісії еквайрингу у 2,5 відсотка, платіжній системі йде 0,025 відсотка. Тобто, продавши товару на 100 гривень, магазин віддасть за еквайринг в середньому 2,5 гривні. Звісно, ці витрати закладають у вартість товару.

Бізнес вимагає зниження комісії

Єдиної позиції щодо оптимального розміру еквайрингу серед депутатів немає. Один з варіантів запропонував депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, який вніс на розгляд парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики правку до законопроєкту №4364. Нею передбачена ставка інтерчейндж з 1 липня 2021 року на рівні 1 відсотка та її поступове зменшення упродовж двох років до рівня 0,2 відсотка за дебетними картками та 0,3 відсотка - за кредитними. Інші депутати також надали свої пропозиції. Однак, комітет не підтримав жодну з правок. Проте, депутати все ще можуть подати свої пропозиції з місця - все вирішиться в сесійній залі.

Тим часом низка бізнес-асоціацій закликають законодавчо зменшити комісії інтерчейндж протягом трьох років відповідно до законодавства ЄС - для дебетових карток до 0,2 відсотка та для кредитних карток до 0,3 відсотка. Головна претензія бізнесу - на ринку сформувалась монополія міжнародних платіжних систем і держбанків. "Близько 70 відсотків послуг еквайрингу надають держбанки, а сукупна частка MasterCard та Visa на ринку послуг карткових платіжних систем досягає 99 відсотків", - заявили в Українській Раді Бізнесу.

На підтримку обмеження комісії виступив співвласник найбільшої української мережі "Розетка" Владислав Чечоткін. Він пояснив, що в ціні кожного товару закладено 1,8-3 відсотки банківської комісії за проведення оплат картками, тоді як постачальники з ЄС, а також Amazon або Alibaba платять своїм банкам 0,2-0,5 відсотка. За його словами, якщо знизять еквайринг, то "Розетка" та інший бізнес запропонують споживачам нижчі ціни.

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Банки проти

Водночас заступник голови правління "ПриватБанку" Разван Мунтеану, вважає, що законодавче регулювання вартості еквайрингу змусить українські банки відключити клієнтам можливість прийому оплати Apple Pay або Google Pay і пільговий період за кредитними картами, а прямі втрати держбюджету становитимуть щонайменше 4 мільярди гривень на рік. Окрім того, для банків збитковими будуть POS-термінали в торгових точках з оборотом менш як 33 тисяч гривень на місяць, зауважив Мунтеану.

Подібні заяви Євген Дубогриз вважає залякуванням. Він бачить реальну загрозу в тому, що після введення законодавчого обмеження розміру комісії банки спробують компенсувати втрати. "Наприклад, можуть підвищити плату за обслуговування певних послуг або знизять суму кешбеку", - каже експерт. Загалом, обсяг ринку комісійних доходів банків від операцій еквайрингу у 2020 році становив 19,5 мільярди гривень, і якщо комісійні обмежать на рівні одного відсотка, то банки втратять від 4,2 до 6,9 мільярда гривень на рік, аналізує Дубогриз.

Про наслідки попередили і в НБУ, де законодавче обмеження розміру комісії інтерчейндж вважають недоцільним. "Запровадження у 2015 році регулювання інтерчейндж у ЄС призвело до зростання вартості річного обслуговування кредитних карток, зникли з ринку пропозиції щодо безоплатного обслуговування дебетових карток, зменшилася загальна кількість карток у обігу", - зауважив регулятор.

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А як це працює у Німеччині?

Тим часом у Німеччині розмір комісії, яку стягують з продавців за прийом оплати карткою, залежить від типу картки, якою користується клієнт. Найпоширеніша платіжна система - національна girorad. Прийом оплати за допомогою цих карток для продавців найдешевший - максимально 0,2 відсотка від суми.

З картками міжнародних систем на кшталт Visa чи MasterCard ситуація інша - за прийом оплати продавець мусить сплатити платіжній системі до одного відсотка від суми. Плюс за будь-яку карткову оплату, незалежно від типу картки, нараховується комісія за транзакцію - від п'яти до семи євроцентів. 2019 року німецький Бундесбанк оприлюднив результати дослідження, яке продемонструвало, що в середньому в Німеччині найдешевшим для продавців досі залишається прийом оплати готівкою. Оплата карткою через національну платіжну систему тоді коштувала 33-34 євроценти, кредитною карткою на кшталт Visa чи MasterCard - від 0,97 до 1,04 євро, а готівкою - 24 євроценти.

Відтоді не чутно про нові масштабні дослідження на цю тему, відсутні і єдині тарифи платіжних систем для різних країн ЄС. Окремі фірми часто мають власні угоди з банками і платіжними системами, які передбачають єдину абонентську плату з необмеженою кількістю транзакцій.