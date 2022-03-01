Бербок закликала Генасамблею ООН засудити вторгнення Росії в Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) з трибуни Генасамблеї ООН закликала світову спільноту засудити військову агресію Росії проти України. Росія здійснила жорстоку атаку на міжнародний мирний порядок, заявила Бербок у вівторок, 1 березня, в Нью-Йорку на спецсесії Генеральної асамблеї ООН. "У цій війні мова йде не лише про Україну, не лише про Європу, а про нас усіх. Розв’язана Росією війна знаменує собою початок нової ери, переломний момент", - сказала глава МЗС ФРН.

Бербок закликала країни-члени ООН підтримати резолюцію, що гостро засуджує напад Росії на сусідню країну і яка вимагає негайного припинення насильства. За її словами, міжнародна спільнота має обрати між "миром та агресією, справедливістю та правом сильного, дією та ігнорування"."Ми маємо об’єднатися в боротьбі за мир", - сказала німецька політикиня.

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Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини звинуватила Росію у виправданні нападу Україну "неприхованою брехнею", і, звернувшись до членів Генасамблеї ООН, зазначила, що "майже в кожної країни є більший та сильніший сусід, як у випадку з Україною та Росією, тому нинішня війна стосується усіх. Як заявила Бербок на адресу Росії, "ви говорите, що ваші дії є необхідною самообороною, проте весь світ бачив як ви місяцями збирали війська (біля українських кордонів. - Ред.)”, щоб вчинити цей напад"

Голосування по резолюції про російське вторгнення на Україну відбудеться 3 березня

Нинішня спецсесія Генасамблеї ООН скликана за ініціативою США та Албанії, відкрилася 1 березня. Всього за час існування ООН спецсесії скликались десять разів, востаннє - 1997 року у зв’язку з ситуацією на окупованих палестинських територіях.

Очікується, що на спецсесії представлять резолюцію по російській агресії щодо України. Минулого тижня Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН із засудженням нападу на Україну. Голосування за відповідну резолюцію може відбутися вже 3 березня. У РФ тут немає права вето. У західних країнах сподіваються, що під час голосування більшість зі 193 країн-членів ООН засудить військове вторгнення до України.

2014 року Генасамблея ООН засудила російську анексію Криму. Тоді резолюцію підтримали 100 країн, проти висловились 11 та 58 країн утримались. Резолюції Генасамблеї ООН не є документами, обов'язковими до виконання.