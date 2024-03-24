Бербок закликала розширити доступ гумдопомоги до Гази

Анналена Бербок вирушила до чергової близькосхідної поїздки, щоб сприяти мирному врегулюванню у війні Ізраїлю проти ХАМАСу.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала Ізраїль розширити доступ вантажівок з гуманітарною допомогою до Сектору Гази, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує військову операцію проти терористичної організації ХАМАС.

"Кожен ящик з гуманітарною допомогою, що стоїть у вантажівках перед парканами на кордоні з Сектором Гази, - це надмірно", - заявила міністерка у неділю, 24 березня, вирушаючи до близькосхідного регіону.

За словами Бербок, скидання гуманітарної допомоги з повітря або її доставка морськими коридорами не є найкращим рішенням. При цьому вона висловила думку, що лише негайне припинення вогню з гуманітарних міркувань з подальшим постійним припиненням вогню "зможе зберегти надії на мир і покласти край стражданням обох сторін".

"ХАМАС повинен скласти зброю і більше ніколи не наражати народ Ізраїлю на терор 7 жовтня (2023 року - Ред.). Але цю мету не можна досягти суто воєнними засобами", - підкреслила очільниця МЗС ФРН.

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Коментуючи цілі своєї нинішньої поїздки на Близький Схід з відвідуванням Єгипту, Ізраїлю та палестинських територій, що стала вже сьомою після 7 жовтня 2023 року, Бербок вказала, що має намір сконцентруватися на "дискусії про можливі політичні обрії". "Лише перспектива вирішення конфлікту, що передбачає існування двох держав, та реформування Палестинської національної адміністрації як перший крок на шляху до демократичної палестинської держави може дати людям життя у гідності та безпеці", - зазначила вона.

Операція Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня 2023 року, коли радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу та поставив за мету його знищити. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить там наземну військову операцію.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв з 24 листопада до 1 грудня, було звільнено понад 100 захоплених бойовиками ХАМАСу заручників. Ізраїль в обмін випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців.