Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Батьки SOS

Батьки SOS - українська громадська організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Батьки SOS".

Українська громадська організація "Батьки SOS" займається передусім проблемами в системі освіти в Україні. "Батьки SOS" була створена в Києві і зареєстрована як громадська організація в 2015 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус, локдаун та онлайн-навчання: якими є реалії української школи

Коронавірус, локдаун та онлайн-навчання: якими є реалії української школи 19.01.2021

Як відбувається дистанційне навчання в українських школах під час нинішнього локдауну? Чи забезпечні учні технікою, а школи - інтернетом?
Коронавірус в Україні зачинив школи на карантин: що робити батькам (відео)

Коронавірус в Україні зачинив школи на карантин: що робити батькам (відео) 13.03.2020

Через коронавірус в Україні на три тижні закрилися всі заклади освіти. Поки батьки ламають голову, як організувати догляд за дітьми, педагогам роздають рекомендації, що робити, щоб не зірвати навчальний процес повністю.

Булінг в Україні: як протидіяти цькуванню в інтернеті (відео)

Булінг в Україні: як протидіяти цькуванню в інтернеті (відео) 23.09.2019

Майже кожен третій підліток в України був жертвою цькування в інтернеті, зазначається у звіті ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - поради від DW.

Цькування в інтернеті: як не стати жертвою кібербулінгу (20.09.2019) 20.09.2019

29% підлітків в України були жертвами цькування в інтернеті, а 16% пропускали через це уроки в школі - каже звіт ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - DW підготувала для вас кілька порад.

Кривдники в інтернеті: як уникнути кібербулінгу (18.09.2019) 18.09.2019

Кожен четвертий український школяр зізнався, що став жертвою булінгу. А кожен третій - жертвою "кібербулінгу". Чи можна боротись з образами, злими коментарями та цькуванням в соціальних медіа?

Батьки проти вчителів: як боротися з агресією в українських школах (відео)

Батьки проти вчителів: як боротися з агресією в українських школах (відео) 04.02.2019

Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Є агресія і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.
Булінг вчителів: як запобігати агресії в школах (відео)

Булінг вчителів: як запобігати агресії в школах (відео) 25.01.2019

Після побиття вчителя фізкультури батьком учня вчителі вимагають закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.

Агресія в українських школах: як вирішувати конфлікти між вчителями та батьками (25.01.2019) 25.01.2019

Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.

Чому першачки залишилися без підручників (31.08.2018) 03.09.2018

В Україні зірвано терміни друку підручників: учні перших, п'ятих та десятих класів отримають книжки лише через місяць, а то й два. Хто винен і що робити?

Нова українська школа за старими правилами? (31.08.2018) 31.08.2018

448 тисяч першачків завтра стануть учнями Нової української школи. Ця амбітна реформа міністерства освіти України стартує цього року. DW перевірила, наскільки українські школи готові до старту НУШ.

Нова українська школа: чи готові перші класи до старту реформи? (відео)

Нова українська школа: чи готові перші класи до старту реформи? (відео) 31.08.2018

448 тисяч першачків з 1 вересня стануть учнями Нової української школи. Що зміниться для дітей, батьків та вчителів?
Батьки SOS не хочуть мертвих реформ в освіті (відео)

"Батьки SOS" не хочуть мертвих реформ в освіті (відео) 28.06.2018

Для першачків цьогоріч багато чого змінилося. До реформи освіти долучилися й активні мами з "Батьки SOS". Торік Олена Бондаренко та Альона Парфьонова стали першими героїнями нашого проекту #LocalHeroes.

#LocalHeroes: "Батьки SOS" не хочуть мертвих реформ в освіті (28.06.2018) 28.06.2018

Прийом першачків цього року вперше відбувається за новими правилами. Це, а також багато інших ідей мам з батьківської організації "Батьки SOS" увійшли до нового закону про освіту. Рік тому вони стали першими героями проекту DW #LocalHeroes. За цей час кількість учасників їхньої групи зросла втричі. Що змінилося для активних матусь за рік?
#LocalHeroes: як Батьки SOS реформують українську шкільну освіту (відео)

#LocalHeroes: як "Батьки SOS" реформують українську шкільну освіту (відео) 01.07.2017

Дві мами, яким обридли корупція та побори в українських школах, вирішили самотужки боротися за реформування шкільної системи. Про те, як їм це вдається, - дивіться у новому проекті DW #LocalHeroes.

#LocalHeroes: як мами з "Батьки SOS" реформують українську шкільну освіту (22.06.2017) 22.06.2017

Дві мами з "Батьки SOS", яким обридли корупція та побори в українських школах, вирішили самотужки боротися за реформування української шкільної системи. Про те, як їм це вдається, - дивіться у новому проекті DW #LocalHeroes.