#LocalHeroes: "Батьки SOS" не хочуть мертвих реформ в освіті (28.06.2018)

Прийом першачків цього року вперше відбувається за новими правилами. Це, а також багато інших ідей мам з батьківської організації "Батьки SOS" увійшли до нового закону про освіту. Рік тому вони стали першими героями проекту DW #LocalHeroes. За цей час кількість учасників їхньої групи зросла втричі. Що змінилося для активних матусь за рік?