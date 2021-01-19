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Батьки SOS - українська громадська організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Батьки SOS".
Українська громадська організація "Батьки SOS" займається передусім проблемами в системі освіти в Україні. "Батьки SOS" була створена в Києві і зареєстрована як громадська організація в 2015 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через коронавірус в Україні на три тижні закрилися всі заклади освіти. Поки батьки ламають голову, як організувати догляд за дітьми, педагогам роздають рекомендації, що робити, щоб не зірвати навчальний процес повністю.
29% підлітків в України були жертвами цькування в інтернеті, а 16% пропускали через це уроки в школі - каже звіт ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - DW підготувала для вас кілька порад.
Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Є агресія і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.
Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.
Прийом першачків цього року вперше відбувається за новими правилами. Це, а також багато інших ідей мам з батьківської організації "Батьки SOS" увійшли до нового закону про освіту. Рік тому вони стали першими героями проекту DW #LocalHeroes. За цей час кількість учасників їхньої групи зросла втричі. Що змінилося для активних матусь за рік?
Дві мами з "Батьки SOS", яким обридли корупція та побори в українських школах, вирішили самотужки боротися за реформування української шкільної системи. Про те, як їм це вдається, - дивіться у новому проекті DW #LocalHeroes.