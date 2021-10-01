 Байден підписав закон про запобігання шатдауну у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2021

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Новини

Байден підписав закон про запобігання шатдауну у США

Конгрес США за кілька годин до крайнього терміну схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування роботи федерального уряду. Документ забезпечить фінансування держустанов до 3 грудня.

Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден увечері в четвер, 30 вересня, підписав законопроєкт про тимчасове фінансування роботи федерального уряду до 3 грудня. Документ має запобігти так званому частковому шатдауну. Так у США називається тимчасова ситуація, коли державні установи частково вимушені призупинити свою діяльність. Шатдаун настає в разі, якщо Сенат США, Палата представників і президент не можуть вчасно домовитися про подальше фінансування.

За кілька годин до крайнього терміну - опівночі з четверга на п'ятницю - документ схвалили обидві палати Конгресу США за підтримки обох партій.

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Документ містить положення про фінансування американського уряду, виділення додаткових коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій і допомогу біженцям із Афганістану.

Закон не передбачає підвищення ліміту держборгу США

Законопроєкт не передбачає підвищення ліміту державного боргу США, чого раніше домагалися демократи в Палаті представників. На початку цього тижня республіканці в Сенаті заблокували варіант законопроєкту, який містив положення, пов'язане з лімітом держборгу.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен попереджала, що без цього заходу країні в жовтні загрожуватиме дефолт. За її словами, це може призвести до "історичної фінансової кризи" і "економічної катастрофи".

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