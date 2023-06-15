Австралія заблокувала спорудження нового посольства РФ

Уряд Австралії ухвалив у четвер, 15 червня, низку нормативних актів, що блокують спорудження нової будівлі посольства Росії поряд із парламентом країни.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що закони були швидко ухвалені після засідання Комітету національної безпеки країни. "Уряд отримав дуже чіткі рекомендації з питань безпеки щодо ризику, який становить нова російська присутність так близько до будівлі парламенту", - сказав він журналістам.

На тлі цього Албаніз додав: "Ми діємо швидко, щоб гарантувати, що орендоване приміщення не стане офіційною дипломатичною присутністю".

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Водночас російський дипломат повідомив агенції AFP, що "посольство шукає юридичної консультації" у зв'язку з цією заявою.

Нові закони, ухвалені за двопартійної підтримки, не забороняють Росії мати дипломатичну присутність в Австралії, обмеження стосуються лише можливості зводити будівлю для диппредставництва РФ так близько до парламенту країни. Законодавство також визнає, що Росія може претендувати на фінансову компенсацію внаслідок цієї заборони.

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З 2008 року Росія орендує ділянку на відстані близько 400 метрів від будівлі австралійського парламенту в Канберрі. Там планувалося розмістити нову будівлю посольства РФ.

Очікувалося, що російські дипломати переїдуть сюди зі свого нинішнього місця - величезної цегляної будівлі в непрестижній частині міста з видом на похоронне бюро, паб і заправну станцію. Втім, будівництво просувалося вкрай повільно, а нині будівельний майданчик завалений будматеріалами та сміттям.

Спочатку уряд Австралії не непокоївся через ці плани росіян, але згодом намагався завадити їм, оскільки відносини з РФ погіршилися після її повномасштабного вторгнення в Україну. Попередня спроба скасувати договір оренди була відхилена судом минулого місяця, що змусило уряд звернутися до законодавства про національну безпеку.

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