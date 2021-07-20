Аварія на "Рівнеазоті": ДСНС запевняє, що загроза відсутня

У Державній службі України з надзвичайних ситуації (ДСНС) запевняють, що після аварії на заводі ПрАТ "Рівнеазот" у Рівному жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

"Моніторинг стану повітря в навколишньому середовищі здійснюється в цілодобовому режимі. Станом на шосту годину 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті ДСНС у середу, 21 липня.

Голова Державної екологічної інспекції (ДЕІ) України Андрій Мальований вранці у середу повідомив, що на місці аварії фахівці ДЕІ здійснюють екологічну експертизу, зокрема дослідження ґрунтів у населених пунктах поблизу підприємства.

Аварія на "Рівнеазот"

20 липня внаслідок аварії на Рівненському хімічному заводі "Рівнеазот" у повітря потрапили хімічні речовини й утворилася хмара помаранчевого кольору. Причиною була розгерметизація трубопроводу нітрозних газів - неконцентрованої азотної кислоти на агрегаті №5 підприємства, внаслідок чого стався викид оксиду азоту. Силами підприємства надзвичайну ситуацію було ліквідовано. Про постраждалих не повідомляється. У міністерстві внутрішніх справ України підтвердили інформацію про відсутність жертв і постраждалих.

Згідно з заявою голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергія Коваля, після проведення замірів у чотирьох точках - селах Городок, Караєвичі, Обарів, а також у Рівному на вулиці Млинівській - місцевим гідрометцентром перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявлено.

ПрАТ "Рівнеазот" - одне з найбільших хімічних підприємств Західної України. Компанія виробляє мінеральні азотні добрива, технічний кисень, рідку вуглекислоту та сухий лід. "Рівнеазот" із 2011 року входить до групи підприємств азотного бізнесу Ostchem міжнародної групи компаній Group DF, що належить Дмитру Фірташу. Холдинг Ostchem об'єднує азотні підприємства "Рівнеазот", "Сєверодонецьке об'єднання "Азот", черкаський "Азот", роздрібного оператора Ostсhem Retail і мережу складів "УкрАгро НПК".