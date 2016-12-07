Аварія автобуса з дітьми в Індонезії: щонайменше 27 загиблих

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок аварії автобуса, яка сталася у ніч на четвер, 11 березня, на індонезійському острові Ява. На момент аварії в автобусі перебували 66 людей - група учнів ісламської школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з екскурсії до одного з місць паломництва.

Автобус рухався звивистою дорогою з поганим освітленням, коли водій втратив контроль над транспортним засобом і той впав у 20-метровий яр. В якості можливої причини аварії називають відмову гальм.

Серед загиблих - переважно діти. Загинув в аварії також і водій автобуса. Решта 39 пасажирів отримали травми, 13 з них перебувають у важкому стані, повідомляє інформагенція АР з посиланням на місцеву поліцію та рятувальників. Останні упродовж ночі витягували травмованих з автобуса і доправляли до найближчих лікарень.