 Аварія автобуса з дітьми в Індонезії: щонайменше 27 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

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Аварія автобуса з дітьми в Індонезії: щонайменше 27 загиблих

В автобусі перебували 66 людей: учні школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з екскурсії. Водій автобуса на звивистій дорозі втратив контроль над транспортним засобом.

В Індонезії автоубс з дітьми впав у яр, щонайменше 27 людей загинули

В Індонезії автоубс з дітьми впав у яр, щонайменше 27 людей загинули

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок аварії автобуса, яка сталася у ніч на четвер, 11 березня, на індонезійському острові Ява. На момент аварії в автобусі перебували 66 людей - група учнів ісламської школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з екскурсії до одного з місць паломництва.

Автобус рухався звивистою дорогою з поганим освітленням, коли водій втратив контроль над транспортним засобом і той впав у 20-метровий яр. В якості можливої причини аварії називають відмову гальм.

Серед загиблих - переважно діти. Загинув в аварії також і водій автобуса. Решта 39 пасажирів отримали травми, 13 з них перебувають у важкому стані, повідомляє  інформагенція АР з посиланням на місцеву поліцію та рятувальників. Останні упродовж ночі витягували травмованих з автобуса і доправляли до найближчих лікарень.

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