Аварія автобуса в Польщі: названо попередню причину трагедії

За попередніми даними польських правоохоронців, водій українського рейсового автобуса, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі, не впорався з керуванням, через що транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся. Про це в суботу, 6 березня, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України.

"6 березня приблизно о 02:00 на території Польщі (місцевість Кашице, Підкарпатське воєводство) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса з українською реєстрацією, що прямував за маршрутом Познань-Херсон. За наявною інформацією, внаслідок аварії загинули шість громадян України, 35 осіб зазнали травм і були госпіталізовані до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала", - йдеться в повідомленні.

Загалом в автобусі було 57 українців. Наразі співробітники генерального консульства України в Любліні виїхали на місце події для надання консульської допомоги громадянам України та взаємодії з польськими компетентними органами в контексті з'ясування всіх обставин трагедії та забезпечення українців необхідною медичною допомогою та організації репатріації загиблих. "Спільно з перевізником та Львівською ОДА вирішується питання доставки в Україну громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом", - наголосили в МЗС України.

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Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда висловили співчуття у зв'язку з жертвами ДТП українського автобуса в Польщі.