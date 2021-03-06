 Аварія автобуса в Польщі: названо попередню причину трагедії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Аварія автобуса в Польщі: названо попередню причину трагедії

За попередніми даними, водій українського автобуса, який потрапив у ДТП у Польщі, не впорався з керуванням, заявили в МЗС України.

Автобус, який потрапив в аварію в Польщі

Автобус, який потрапив в аварію в Польщі

За попередніми даними польських правоохоронців, водій українського рейсового автобуса, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі, не впорався з керуванням, через що транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся. Про це в суботу, 6 березня, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України.

"6 березня приблизно о 02:00 на території Польщі (місцевість Кашице, Підкарпатське воєводство) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса з українською реєстрацією, що прямував за маршрутом Познань-Херсон. За наявною інформацією, внаслідок аварії загинули шість громадян України, 35 осіб зазнали травм і були госпіталізовані до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала", - йдеться в повідомленні.

Загалом в автобусі було 57 українців. Наразі співробітники генерального консульства України в Любліні виїхали на місце події для надання консульської допомоги громадянам України та взаємодії з польськими компетентними органами в контексті з'ясування всіх обставин трагедії та забезпечення українців необхідною медичною допомогою та організації репатріації загиблих. "Спільно з перевізником та Львівською ОДА вирішується питання доставки в Україну громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом", - наголосили в МЗС України.

Читайте також: ДТП в Україні: цього року жертвами стали 2,8 тисячі людей

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда висловили співчуття у зв'язку з жертвами ДТП українського автобуса в Польщі.

Дивитись відео 05:38

Чому смертність на українських дорогах під час ДТП попри локдаун зросла (22.01.2021)

Також за темою

Polen Kaszyce Busunfall

У Польщі перекинувся автобус з українцями: шестеро загиблих 06.03.2021

Шестеро українців загинули в аварії рейсового автобуса в Польщі, ще декілька десятків госпіталізовані. Обставини трагедії з'ясовують.

Polen Kaszyce Busunfall

Аварія автобуса в Польщі: кілька травмованих - у важкому стані 06.03.2021

За даними польських ЗМІ, восьмеро потерпілих перебувають у важкому стані. Тим часом місцева влада каже про п'ятьох загиблих, а не шістьох, як повідомлялося раніше.

Реклама

Докладно

default

Територіальна оборона: як тренуються захищати країну (відео)

В Україні підрозділи територіальної оборони існують значною мірою завдяки ентузіазму учасників.  

ЄС та США домовилися призупинити дію мит у суперечці Airbus-Boeing

ЄС та США призупинять "війну мит" у суперечці Airbus-Boeing

Суперечка через держпідтримку авіагігантів тривала 15 років і призвела до запровадження мит на мільярди доларів США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  