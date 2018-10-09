 Audi сплатить 800 мільйонів євро штрафу через ″дизельний скандал″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

Audi сплатить 800 мільйонів євро штрафу через "дизельний скандал"

Рішення про стягнення штрафу ухвалила прокуратура Мюнхена в результаті розслідування маніпуляцій з даними щодо рівня вихлопних газів. У компанії Audi визнали свою відповідальність.

Audi A6 (DW)

У Німеччині за маніпуляції з даними щодо визначення рівня вихлопних газів дочірнє підприємство автоконцерну Volkswagen - компанія Audi сплатить штраф у розмірі 800 мільйонів євро. Про це рішення прокуратури Мюнхена повідомило керівництво Audi у вівторок, 16 жовтня, інформує агенція dpa. У зверненні, адресованому акціонерам Audi, зазначається, що підприємство визнає свою відповідальність у зв'язку з "дизельним скандалом" і погоджується виплатити штраф.

DW.COM

Згідно з новими пропозиціями, за порушення правил контролю над шкідливими викидами на автовиробників накладатимуть штраф до 30 тисяч євро за кожен автомобіль. (13.05.2017)

У разі, якщо підозри у картельній змові німецьких автовиробників виявляться правдою, компаніям загрожуватимуть мільярдні штрафи. До цього додадуться іміджеві збитки, розповідає автоексперт Франк Швопе у розмові з DW. (26.07.2017)

Як повідомлялось, влітку прокуратура німецького міста Брауншвейг ухвалила рішення, що концерн Volkswagen має сплатити штраф на суму один мільярд євро у справі про маніпуляції з програмним забезпеченням машин з дизельними двигунами.

У червні генерального директора німецького автовиробника Audi Руперта Штадлера (Rupert Stadler) було затримано в рамках розслідування маніпуляцій з дизельними двигунами. Відтоді Штадлер утримується під вартою.

Audi є дочірнім підприємством автовиробника Volkswagen, який є учасником "дизельного скандалу" від самого його початку. Раніше Audi призупинив продаж автомобілів моделей A6 та A7 через підозру в маніпуляціях шкідливими викидами. Окрім того, німецьке відомство автомобільного нагляду зобов'язало Audi переобладнати програмне забезпечення на 127 тисячах автівок в усьому світі через "дизельний скандал".

Нагадаємо, "дизельний скандал" спалахнув у вересні 2015 року навколо концерну Volkswagen. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників.

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