Атака РФ: на Львівщині знеструмлена залізниця

Атака РФ: на Львівщині знеструмлена залізниця4 вересня 2024 р.
"Укрзалізниця" вранці у середу, 4 вересня, повідомила про знеструмлення на Львівщині внаслідок російської ракетної атаки.
"Маємо декілька тимчасових знеструмлень, зокрема на Львівщині. Виведено резервні тепловози. Продовжуємо рух в усіх регіонах”, - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" у Telegram.
Тим часом у Львові кількість загиблих і постраждалих внаслідок російського удару зростає. За останніми даними мера Львова Андрія Садового, загиблих семеро, серед них троє дітей. Постраждали 38 людей, 11 з них перебувають у критичному стані.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ під час атаки над Україною знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири крилаті ракети X-101 та 22 "шахеди". Шість безпілотників були втрачені локаційно, один полетів у Білорусь, повідомили ПС ЗСУ у Telegram.
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Зеленський закликає партнерів посилити ППО та далекобійність України
Після атаки Росії у ніч на середу, 4 вересня, по західно-українському Львову, президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів надавати більше засобів протиповітряної оборони та дозволити Україні бити вглиб Росії.
"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - написав Зеленський у соцмережах вранці 4 вересня.