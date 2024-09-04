Атака РФ: на Львівщині знеструмлена залізниця

"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення на Львівщині внаслідок російської ракетної атаки. Зеленський закликає партнерів дати України більше далекобійності.

"Укрзалізниця" вранці у середу, 4 вересня, повідомила про знеструмлення на Львівщині внаслідок російської ракетної атаки.

"Маємо декілька тимчасових знеструмлень, зокрема на Львівщині. Виведено резервні тепловози. Продовжуємо рух в усіх регіонах”, - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" у Telegram.

Тим часом у Львові кількість загиблих і постраждалих внаслідок російського удару зростає. За останніми даними мера Львова Андрія Садового, загиблих семеро, серед них троє дітей. Постраждали 38 людей, 11 з них перебувають у критичному стані.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ під час атаки над Україною знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири крилаті ракети X-101 та 22 "шахеди". Шість безпілотників були втрачені локаційно, один полетів у Білорусь, повідомили ПС ЗСУ у Telegram.

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Зеленський закликає партнерів посилити ППО та далекобійність України

Після атаки Росії у ніч на середу, 4 вересня, по західно-українському Львову, президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів надавати більше засобів протиповітряної оборони та дозволити Україні бити вглиб Росії.

"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - написав Зеленський у соцмережах вранці 4 вересня.