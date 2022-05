Російська атака на Харків: серед восьми загиблих - немовля з батьком

Унаслідок обстрілу Харкова у четвер, 26 травня, загинуло вісім мирних мешканців, серед них - п'ятимісячна дитина, повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

"Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду", - написав Клименко у Facebook.

Він додав, що за попередньою інформацією, росіяни обстрілювали місто з гаубиць. Сімнадцять людей зазнали поранень, серед них, як повідомляє влада міста, дев'ятирічна дитина.

Метро знову працює як бомбосховище

Черговий обстріл російськими військами Харкова після періоду затишшя стався вдень 26 травня. Радниця голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook повідомляла, що атакували центральні райони міста. Згодом глава обласної військової адміністрації уточнив, що обстрілів зазнали Шевченківський та Київський райони, а також район Павлового Поля Харкова.

Через поновлення атак РФ на обласний центр міський метрополітен, який відновив роботу 24 травня, знову використовуватимуть як бомбосховище. "Ми не зупинятимемо рух поїздів у метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися і пережити бомбардування", - заявив у відеозверненні мер Харкова Ігор Терехов.

14 травня аналітики з американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War - ISW) повідомляли, що Україна, вочевидь, виграла битву за Харків, запобігши оточенню і захопленню цього міста, а згодом витіснивши російські війська з його околиць. Російські війська підійшли до Харкова у перший день повномасштабної війни, але так і не змогли взяти його під контроль.