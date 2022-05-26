Російська атака на Харків: серед восьми загиблих - немовля з батьком

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Внаслідок обстрілу РФ Харкова загинули вісім людей, ще 17 зазнали поранень.
Унаслідок обстрілу Харкова у четвер, 26 травня, загинуло вісім мирних мешканців, серед них - п'ятимісячна дитина, повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.
"Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду", - написав Клименко у Facebook.
Він додав, що за попередньою інформацією, росіяни обстрілювали місто з гаубиць. Сімнадцять людей зазнали поранень, серед них, як повідомляє влада міста, дев'ятирічна дитина.
Черговий обстріл російськими військами Харкова після періоду затишшя стався вдень 26 травня. Радниця голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook повідомляла, що атакували центральні райони міста. Згодом глава обласної військової адміністрації уточнив, що обстрілів зазнали Шевченківський та Київський райони, а також район Павлового Поля Харкова.
Через поновлення атак РФ на обласний центр міський метрополітен, який відновив роботу 24 травня, знову використовуватимуть як бомбосховище. "Ми не зупинятимемо рух поїздів у метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися і пережити бомбардування", - заявив у відеозверненні мер Харкова Ігор Терехов.
14 травня аналітики з американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War - ISW) повідомляли, що Україна, вочевидь, виграла битву за Харків, запобігши оточенню і захопленню цього міста, а згодом витіснивши російські війська з його околиць. Російські війська підійшли до Харкова у перший день повномасштабної війни, але так і не змогли взяти його під контроль.