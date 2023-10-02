Армія Туреччини завдала ударів по об'єктах РПК в Іраку

Міноборони Туреччини відзвітувало про знищення 20 об'єктів Робітничої партії Курдистану після авіаударів. Раніше РПК взяла на себе відповідальність за вибух біля будівлі МВС в Анкарі.

Збройні сили Туреччини завдали авіаударів у районах Метіна, Хакурк, Канділь і Гара на півночі Іраку по об'єктах Робітничої партії Курдистану (РПК), яку офіційно визнано терористичною організацією Туреччиною, Євросоюзом і США. Про це йдеться в заяві турецького міністерства оборони, опублікованій увечері в неділю, 1 жовтня. "Загалом було знищено 20 об'єктів, що складаються з печер, бункерів, притулків і складів, які використовує РПК", - зазначили у міноборони.

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Під час ударів було "нейтралізовано велику кількість терористів", уточнило відомство. Згідно із заявою, під час операції було вжито всіх запобіжних заходів, щоб уникнути шкоди цивільному населенню, історичним і культурним цінностям та довкіллю. Збройні сили Туреччини продовжуватимуть боротьбу з тероризмом "в ім'я виживання і безпеки нашої країни і нашого народу", підкреслили в турецькому міноборони.

Цього самого дня мер іракського міста Сідакан, розташованого недалеко від кордону з Туреччиною та Іраном, повідомив агентству AFP, що бомбардування зазнали регіон Брадост і село Бадран. Курдське видання Rudaw підтвердило повітряні удари в горах Канділь на півночі Іраку, які вважаються оплотом РПК поблизу кордону з Іраном.

Вибух біля будівлі МВС Туреччини

Уранці 1 жовтня біля міністерства внутрішніх справ Туреччини в Анкарі прогримів вибух. За даними влади, атаку біля будівлі відомства, розташованої поблизу парламенту країни, влаштували двоє осіб, які під'їхали на автомобілі до вхідних воріт головного управління охорони МВС. Одного з них застрелили співробітники сил безпеки, інший здійснив самопідрив.

Двоє турецьких поліцейських дістали легкі поранення внаслідок інциденту. Відповідальність за напад взяла на себе РПК, заявивши, що вибух влаштувала пов'язана з нею група "Безсмертний батальйон".

Турецька армія регулярно завдає ударів по бойовиках РПК і їхніх позиціях на півночі Іраку, уточнює AFP. Робітнича партія Курдистану веде боротьбу з Турецькою державою з 1984 року. Під час конфлікту загинули вже десятки тисяч людей.